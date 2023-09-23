科普環島列車10／30啟航 另類「三鐵共構」估吸逾2萬人

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「2023年台灣科普環島列車」將於10月30日起至11月3日展開科學環島之旅，主辦單位國科會今（23）日在高雄舉辦行前記者會。今年規模為歷屆最大，且首度與高捷、高雄輕軌合作，形成另類「三鐵共構」，希望將科學知識散播到全台城鄉每個角落，可望吸引全台逾2萬人參與。

國科會主委吳政忠致詞時提及，昨晚發生不幸事件，屏東產業園區發生大火，有4位消防弟兄殉職，在此致上哀悼，還有許多受傷員工也祝他們早日康復，未來希望用科技讓打火兄弟打火更安全、有保障。

針對此次科普環島列車活動，吳政忠表示，為觸及更多南部都會區學子，今年特別結合高雄捷運與輕軌車體彩繪，內容聚焦於科普環島列車演示6大科技主題，包括淨零排放、資訊安全、人工智慧、精準醫療、太空科技、半導體與量子，期待提升城鄉對科學知識及科技技術的了解。

吳政忠說，感謝高雄市長陳其邁、副市長羅達生全力支持，才能促進此次合作，高捷公司也不惜成本投入，未來將在高捷、輕軌有很多科學沉浸式主題。而從歷史悠久的台鐵來傳播最新科技，也具有傳承意義，及象徵台鐵邁向未來。

吳政忠指出，科普教育需要公私協力，政府跟民間一起來，力量才會大，這次規模是最大，將有17縣市、30個車站及17個當地大學團隊幫忙，有177位高中生會幫小學生科普。

羅達生表示，這次首創「三鐵共構科普」，結合鐵路、高雄輕軌、高雄捷運，透過彩繪列車在高雄市區趴趴走，讓民眾感受到無所不在的科技元素，同時結合高雄熊、少女對等IP，讓科普知識在地化，也可做高雄城市行銷。

今天也首度公開高雄捷運與輕軌車體彩繪，將捷運6節的車廂內裝，以及輕軌5節車廂的內裝與外部，妝點為親切生動的科學主題彩繪，自9月23日起至11月3日載運旅客。