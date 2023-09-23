北富銀今年攔詐金額突破3億元「防詐滿貫月」活動開跑！

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據內政部警政署刑事警察局統計，今年截至5月底台灣已發生近2萬件詐騙案，較2021年同期成長達21％，詐騙案增長情況實不容忽視。為幫助民眾提高警惕，台北富邦銀行與行政院打擊詐欺辦公室、內政部警政署、刑事警察局於22日聯合宣布，將結合國人最喜愛的職棒運動推出「防詐滿貫月」宣導活動，號召全民一起打擊詐騙。

22日富邦悍將主場賽事中，也特別邀請行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明、警政署署長黃明昭及北富銀總經理郭倍廷擔任反詐開球嘉賓，宣告「防詐滿貫月」活動正式開跑，現場三人以充滿默契的投打合作，展現公私協力打擊詐騙的決心。球場外則設有反詐宣導攤位，不僅臺北市政府警察局吉祥物「警察大頭娃娃」與新北市政府警察局吉祥物「豹隊長」聯袂出席與民眾互動，除暴特勤隊更現場展示精良武器及各式裝備，讓民眾真實體會警方打擊不法的意志與能力，盼能帶動大眾反詐意識，保護自身財產安全。

李憲明表示，防詐需要全民共同努力，為強化打詐效益，將持續依循打詐行動綱領1.5之策略目標，聚焦「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向，導入新技術並精進詐騙偵測方法，透過電信、網路及金流面等各項防制措施，達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效，以有效遏阻詐欺犯罪，減少詐騙造成的財產損失。

北富銀向以守護客戶及民眾資產安全為使命，為能有效防堵詐欺犯罪，自2018年起即領先同業成立專責單位金融安全部，統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務，不僅對全體行員實施專業識詐培訓、強化關懷機制，更積極運用科技發展創新防詐應用，例如與刑事警察局合作開發「鷹眼模型」，透過AI偵測專利技術分析比對50多種動態交易風險變數，找出詐騙金流的共通性及可疑指標，對異常帳戶進行判讀並適時示警客戶，透過線上線下服務整合，打造全方位反詐防線，有效阻斷詐騙犯罪行為，今年1月至8月，北富銀已成功攔阻340件詐騙，阻詐金額超過新台幣3.1億元，用行動捍衛民眾資產及金融秩序。

因應詐欺手法不斷推陳出新，北富銀在官方網站設置反詐欺專區解說常見詐騙手法，運用LINE官方帳號、網行銀向客戶及大眾推送防詐須知，並響應金管會號召加入「全國368 鄉鎮走透透」行列，攜手警察機關前進全台16個鄉鎮縣市分享攔詐實例及防詐訣竅，透過全方位宣導幫助民眾增強詐騙免疫力。同時，在本次「防詐滿貫月」中，北富銀進一步與富邦悍將及刑事警察局合作，拍攝了6支創意十足的反詐影片，由富邦悍將隊長范國宸領銜，與王勝偉、陳仕朋、Fubon Angels及應援團長崔維斯共同出演，示範常見詐騙情境及防範措施，以幽默風趣、寓教於樂的方式，加深大眾對防詐的了解與重視。

即日起，6支反詐創意影片將在北富銀全台分行及官方Youtube、鮮富邦臉書等平台播放，歡迎民眾踴躍點閱分享，幫助更多人遠離詐騙陷阱。日後，北富銀也會繼續堅守反詐防線，與警政機關及同業合作搭建更具系統性的防護措施，有效打擊詐騙，成為大眾反詐最佳夥伴。