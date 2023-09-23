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操盤老手搶跌深反彈股 點名技嘉緯創等6檔

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台股本周大跌576點，外資大砍1054億元，對投資人來說是相當辛苦的一周。圖／本報資料照片
台股本周大跌576點，外資大砍1054億元，對投資人來說是相當辛苦的一周。圖／本報資料照片

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【旺得富理財網 王順泉】台股本周大跌576點、跌幅3.4%，外資單周大砍1054億元，累計9月以來賣超達1304億元，對投資人來說是相當辛苦的一周。加權指數昨天盤中跌破這波箱型整理區下緣16264點，最低來到16202點，所幸破底後走高翻紅，呈現「破底翻」。永誠國際投顧分析師李蜀芳表示，指數破前低、破頸線不帶量，反而是布局機會。

台股、美股破低，許多投資人擔憂，若11月再升息怎麼辦？李蜀芳表示，美國經濟表現太強，「沒有看過利率5%以上經濟還能這麼好」，失業人口又優於預期，市場更深信11月會升息，美元升值、台幣貶值、被動基金就會賣台股。

不過，李蜀芳強調，「波段低點有哪一次是多頭排列？」她認為，台股正在築出一個複合底型，主升段的高點未來還是會越過。

李蜀芳分析，從技術面來看，目前指數在5日均線之下，負乖離很大容易反彈，搶跌深反彈勝算很大，短線先看彈到5日均線，日KD已經逐漸來到低檔，持股勿過度殺低。

如果要搶跌深反彈個股，李蜀芳認為，當然是AI跌最深，昨天指數創近期低點，但技嘉沒有再創低，緯創、廣達也一樣沒有創新低，還有勤誠，這些個股日KD都交叉向上，破低點去買黑，看到股價拉上來心情就會很好。此外，包括華通、雙鴻，也值得投資人留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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