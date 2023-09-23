Disney＋驚悚日劇《噬亡村》第二季將開播！6大續集看點

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Disney+日劇《噬亡村》第二季即將要開播，第一季只播出了7集，就立馬帶出故事的驚悚主軸「供花村」，村民們雖然都笑臉迎人卻有藏不住的神秘感，有龐大勢力的後藤家，藏著「那個人」有著會吃人的傳說，剛被調來的警員阿川究竟要怎麼揭開真面目，本篇統整了第二季6大看點，決不能錯過。

日劇《噬亡村》驚悚的劇情，在第一季開播後就受到世界各地粉絲的歡迎，劇情講述一位警官阿川大悟被調派到山間小鎮「供花村」，他發現前派出所警員狩野治的失縱並不單純，疑似是被吃掉的，而雖然供花村民一直熱心的給予阿川一家幫助，但其實在偷偷監視他們的一舉一動，阿川的老婆有希與女兒真白的行動也都被隱隱地限制住，阿川持續調查「吃人案件」，發現供花村存在著「後藤家」，因為家族擁有村內大部分土地，加上經營檜木林業，為供花村的重要經濟來源，所以一般村民對後藤家都相當尊敬，甚至不敢多說一句話，阿川在偵查的過程中，發掘了後藤家的秘密，並計劃逃離供花村，究竟警察署的長官們會不會幫忙阿川？有希、真白能順利逃脫嗎？阿川的計畫是否成功？等6大看點都預計在第二季揭曉給大家。

在《噬亡村》第一季劇情中，時常會出現「那個人」這個代名詞，真白剛到供花村時曾因為好奇而跑到山中遇見，讓觀眾知道是個體型超大的怪物，而後藤家每年的祭典疑似就是要供奉小孩給「那個人」吃，在第一季的最後一幕，阿川終於找到後藤家關小孩的地窖時，「那個人」突然出現在後方，究竟他的身份是什麼？阿川來得及逃跑嗎？第二季的第一集相信就會給個解答。

真希與媽媽被「後藤家」的人帶走下場如何？

當阿川發現供花村有異狀時，就請警察署的同事幫忙把老婆有希與女兒真白帶離開供花村，不料，後藤家的人有意要去抓他們，假裝是接應的警員去找有希、真白，到底有希會不會發現異狀帶著真白逃跑呢？而《噬亡村》漫畫中真白會變成祭品，阿川會不顧一切的救女兒，究竟真人版會不會照漫畫演出，大家可以期待一下。

小堇懷了惠介的小孩

後藤家的人其實有不是所有人都認同家族傳統，其中惠介雖然被選為當家，但他其實對於各種傳統也有點猶豫，他為了保護逃離供花村的媽媽，惠介選擇死守後藤家，在第一季中也有提到，他與失蹤警員狩野治的女兒小堇有一段情，有天小堇發現自己懷孕並打給惠介，兩人究竟會怎麼處理小孩，如何公開戀情？這也是第二季的看點之一。

阿川是否可以挖掘「後藤家」的真相？

《噬亡村》的劇情圍繞在後藤家的各種秘密，阿川則是想要揭開一切謎團角色，過程中也時常被威脅、舉槍甚至差點被殺死，在第二季中阿川會再想到用什麼方法探聽後藤家？還是查到什麼內幕真相？也許會有全新的展開。

後藤家的叛徒有哪幾個？

後藤家的洋介在地窖幫忙整理被監禁的小孩時，看到每個小孩都被上了鎖鏈、戴上頭套，就像是從來沒看過外面的世界，洋介不忍心的把小孩的頭套拿下來，意味著洋介心地較軟，也被家族的人認定為叛徒，雖然洋介矢口否認，還是被定罪，後藤家的背叛者真的只有一位嗎？許多人也都被觀眾懷疑著，也許第二季會有真相。

警察署長與後藤家的關係

從第一季的劇情中，阿川多次回報給警察署長供花村有詭異的事件，但都沒有給予太多的幫助，後來才得知，原來警察署長是生長在供花村的村民，也許是了解後藤家的勢力而不大動作調查，但也有可能跟後藤家有些勾結，因為阿川在祭典前就差點被後藤家活逮殺掉，是警察署長出面拯救，這些人背地裡有什麼關係，第二季即將播出。

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作者／Bonnie Chang

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