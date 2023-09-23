保留大溪僅存樟腦業文化 收納場宿舍修復再利用

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專賣局台北支局大溪樟腦收納場宿舍建於1940年，為日據時期在大溪設樟腦收納場而建的職工宿舍，是當地少數僅存的樟腦業文化資產，呈現職工生活一隅。去年底啟動修復再利用計畫，目前為期中構想階段，預計修復建築後朝竹業復興基地、竹藝館等概念發展，明年初送文化局審議，農業部林業及自然保育署新竹分署也將持續爭取經費施作。

新竹分署說明，二次戰後，大溪樟腦收納場由林務局接收，1950年代樟腦產業退場，山林政策轉型，由山林資源開採，至今日的林業文化資源保存活化，從採伐轉型為造林保育及多樣化經營。去年起行政院核定新興竹產業發展綱要，桃園復興山區作為重要竹產業聚落，由林業保育署協同民間發展竹產業，大溪樟腦收納場宿舍作為台灣森林產業史一環，將以延伸現代林業文化的場域精神活化再利用。

新竹分署昨辦理地方說明會，產官學界與地方人士約30人參與，對這棟歷史建築發展提出意見，納入後續規畫參考，使修復再利用符合地方期待。分署提到，也盼透過交流分享，激發居民集體記憶，記錄參與者體驗與描述，納入後續形塑地方意象規畫，增加再利用發展的可能性。

桃園市文化局文化資產科長董俊仁表示，該宿舍過去由市議員陳治文提案登錄文化資產，經文資會勘、完成文資價值評估等程序後，送文資審議會，並於2021年公告登錄歷史建築。主責機關林業保育署新竹分署委託中冶環境造形顧問有限公司，於去年11月啟動修復再利用計畫。

董俊仁說，這次說明會目前為期中構想階段，規畫修復項目包括建築本體，以原貌復原為基礎恢復外觀樣貌與內部格局，附屬設施例如共同浴室等施作遮雨棚架解說牌及復原樣貌，其餘再利用必要設施依需求變更內裝使用。目前構想為朝向做竹業復興基地、竹藝館等概念，包含辦公區域、展示及陳售空間等，建物後方採通透開放式空間作實作區域。

董俊仁提到，此案預計明年初提送文化局審議，通過後即展開規畫設計作業，但目前尚無經費，新竹分署也將積極向各單位爭取，文化局也會協助後續相關審議程序與補助計畫申請，盼讓歷史建築盡早完成修復，開放民眾參觀。

陳治文表示，她多年來爭取這棟職務宿舍登錄為歷史建物，盼藉文資審議結合地方民眾意見打造大溪、復興最具文化歴史、特產及地方情感的縮影與精華。另外許多民眾反映，老城區街角獨漏這塊「缺陷」，她呼籲業管單位應更積極推動修復建構，相信對整體老城區風貌一定有加分效果。