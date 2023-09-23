為野生動物保育努力 北市動物園招募3組志工

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台北市立動物園志工服務隊第2次召募開跑，這次將召募「保育活動行銷」、「文山地區文史工作」、「閱讀推廣」3組專案服務志工，北市動物園表示，凡年滿18歲以上對文山地區人文歷史、動物好書閱讀推廣及保育活動行銷等有興趣者，即日報名至9月30日，歡迎大家把握為野生動物保育盡份心力的機會。

園長諶亦聰表示，台北市立動物園服務隊成立於1982年，是國內第一個成立志工隊的社教機構，迄今已邁入第41年，動物園志工每日在園區不同的地點提供遊客或動物們多樣服務，無論解說導覽、教室課程、櫃台諮詢、為遊客等候遊園列車時的溫馨提醒，甚至參與園外行動動物園、教育活動推廣等，都是社會大眾參與野生動物保育的實際行動。

動物園表示，台北市立動物園志願服務隊這次將針對「保育活動行銷」、「文山地區歷史高氏宗祠」、「閱讀推廣」3組專案志工需求進行召募，希望透過培訓，累積志工們的先備知識，強化動物園在地文史工作策展、圖書館服務、好書閱讀推廣、保育活動行銷協助、活動主持等，提供來園遊客理解動物對文化多樣性發展的重要性。

動物園說明，參與志工培訓的夥伴初步須自行完成「志願服務基礎訓練」課程以及為期3天的專業知能與技能培訓，在通過初階考核後，再依不同領域參與見習36小時不等，能於2024年授證成為正式服務隊的一員，歡迎年滿18歲、身心健康、熱愛野生動物、自然環境、喜歡與人群互動者，一起加入志願服務工作者的行列。