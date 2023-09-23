《通網股》iPhone 15超搶手 遠傳首賣日銷量年增3成

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【時報記者郭鴻慧台北報導】遠傳(4904)昨(22)日開賣iPhone 15系列新機，截至目前為止，銷量也較去年同期大幅成長3成。目前申辦iPhone 15系列機款的用戶中，以遠傳心5G 1399/1599資費占五成為最大宗；4種機型以iPhone 15 Pro Max最受歡迎，容量則以256G最多人選擇，顏色則以原色鈦金屬最受消費者喜愛，佔比30%。

遠傳指出，昨日開賣會號碼牌在活動尚在進行中即發放完畢，近乎「秒殺」。截至目前為止，銷量也較去年同期大幅成長三成。目前申辦iPhone 15系列機款的用戶中，以遠傳心5G 1399/1599資費占五成為最大宗；4種機型以iPhone 15 Pro Max最受歡迎，容量則以256G最多人選擇，顏色則以原色鈦金屬最受消費者喜愛，佔比30%。

遠傳貼心回饋果粉，推出iPhone 15系列超優惠專案價，iPhone 15 128G搭配1599資費，0元就可起帶回家，活動期間申辦iPhone 15指定方案，再享4大好禮：響應環保，用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1,000元折扣，最高可折35,000元；VIP用戶續約最高更可折5,000元，於遠傳門市使用friDay聯名卡結帳再賺最高8%回饋；加購MacBook 、Apple Watch、iPad、Dyson、LG等系列商品，均可各再折1,000至3,000元，並享蘋果配件65折起優惠；最後，除了首賣會排隊前三名，10月31日前申辦遠傳心5G 999以上資費就有機會抽中點睛品黃金蘋果串珠手繩。

同步開賣的Apple Watch 9及 Ultra 2系列也享優惠，搭配遠傳心5G智慧手錶方案，月付1399，Apple Watch 9專案價最低只要0元起，LTE版手錶申辦搭配一號多機服務，手錶專案價最高還可再折3,000元。