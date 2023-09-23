《台北股市》台股跌破半年線震盪難免 布局AI掌握2024成長行情

【時報記者任珮云台北報導】FED 9月20日如預期維持政策利率在5.25%~5.5%不變，惟上調2024年終端利率預估至5.1%，此前為4.6%，經濟預估上調今、明年GDP成長率，預估至2.1%與1.5% (6月時分別預估1%與1.1%)，FED會後聲明稿措辭顯示，聯準會對美國經濟看法更為樂觀，2024年的降息預估由原本的4碼大幅修正至2碼，2024年預期為軟著陸中降息，消費動能回溫，將支撐景氣與企業盈餘成長動能，標普預料延續震盪走升格局，科技股中長線展望佳。野村投信指出，目前台股跌落至半年線下方(16,500點)，無論總經或是產業端都有利多在等著發酵，對於今年第四季的行情依舊可以期待，對於短線大盤的震盪反而提供逢低進場的良機，如：AI、電動車，綠能等。

ChatGPT掀起AI熱潮，進一步帶動AI伺服器趨勢，野村e科技基金經理人謝文雄表示，伺服器為高速傳輸重要應用之一，在Intel及AMD積極推動下，PCIe5.0已於新平台採用且逐漸放量，以因應伺服器所需要的龐大算力及高速傳輸需求。2023年一般伺服器庫存調整，讓整體伺服器出貨量年減7%。AI伺服器雖然出貨量比重僅1%，但產值貢獻達13%，支撐整體伺服器產值只年減2%。預期2024年一般伺服器出貨量重回成長，依據保守假設，因AI支出需求較高壓抑出貨成長，整體出貨量僅年增3%，但高單價的AI伺服器產值可望倍增，推升整體伺服器產值年增14%。以最熱門的NVIDIA H100 server為例，從模組、板卡到組裝，幾乎所有台灣的下游ODM廠都參與其中。

就產業角度來看，謝文雄指出，供應鏈的庫存天數正在下降，由AI衍生的需求被視為新生市場，是超越景氣循環的中長期趨勢。AI server採用的規格與製程難度，將帶動量與產值的提升，獲利與評價持續呈現上修趨勢，其他部分庫存調整接近尾聲需求延至2024年回溫，然時序愈接近2024年，已有部分公司從客戶端傳來正面訊息，2024年營收成長動能已顯現。此外，PC庫存提前於2022下半年開始調整，已由歷史高點顯著改善，率先打底，2023年第二季持續往下降至54天，微軟Copilot等AI應用有機會在2024年帶動產業復甦。零組件2Q23庫存週轉天數也下降至67天(63-82天為歷史平均值)；PCB產業中較好看CCL及Server PCB族群，主要是營運於2023年上半年落底，下半年營運可望跳升，Eagle Stream、Genoa、400G Switch放量，以及AI Server異軍突起，AI Server供應鏈中市占率大者受惠程度高，ABF載板族群部份，2024年有機會成為AI GPU之載板供應鏈，同時一般載板在供需反轉下，營運狀況顯著回溫。