停車收費標準「睜大眼」 彰化規定文字不能小於數字1／3

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民眾以車代步，在找尋車位時睜大眼睛，找到車位時更要睜大眼睛，因為有不少停車場費率說明大玩文字遊戲，過去彰化就有民眾投訴，看板「40元」寫超大，一旁的「每半小時」寫超小，痛批根本詐騙，縣府交通處近期明訂規則，看板文字不能小於數字1／3，以方便民眾辨識。

彰化縣府目前共有10座公有停車場、125座民營停車場，從民眾反應有停車場大玩文字遊戲以後，縣府主動稽查各停車場執行狀況，還因此發現有業者未依縣府規定上限收費，遭縣府依停車場法等規定裁罰，開罰3000元並限期改善。

民眾表示，很多停車場告示牌都有時間與費率的誤導嫌疑，偏偏開進場以後又不能回頭，這種行為就很像詐騙，數字寫超大，但每小時或半小時寫在旁邊寫很小，不然就是平日跟假日費率不同，但也沒寫清楚，真的很離譜。

縣府交通處表示，為了減少停車場告示牌費率所導致的爭議，已經針對停車場費率公告呈現訂出相關標準，依規定停車場的看板費率文字部分，不能小於金額數字的1／3，且數字長寬至少要各達18公分。

交通處說，目前訂定的相關辦法都已經發文給各停車場業者，也呼籲停車場業者依相關規定辦理，讓民眾可以清楚辨識，避免產生誤會；另外有鑒於彰化機車停車位不足，也建議業者設置機車停車格。

目前以彰化縣來講，收費最高的民間停車場在鹿港老街附近，費率為假日半小時50元，無當日最高上限，但平日離峰則是半小時15元，當日最高70元；交通處也說，交通部曾函釋民間停車場收費標準按市場機制，政府不會限制費率金額，但費率資訊等，仍需依規定供縣府備查。