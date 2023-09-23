《金融》全民防詐動起來 中信銀、富邦銀阻詐有方

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【時報記者任珮云台北報導】全民防詐動起來！配合政府打擊不法情事，中信金（2891）旗下中信銀及富邦金（2881）旗下北富銀均祭出防詐策略！

中信銀推出「中信智能守護165防詐安全網」事前智能預警、事中全面防堵、事後人工智慧（Artificial Intelligence, AI）監控精進打詐，中國信託銀行進一步首創「網頁真偽識別QR code」防釣魚辨識功能，透過中國信託Home Bank APP掃描，協助客戶識破假網站。今年上半年中信銀行攜手內政部警政署成功防堵835件詐騙案，件數居全台銀行之冠，阻詐金額逾新台幣4.34億元，扮演阻詐的第一道防線。

「中信智能守護165防詐安全網」包括與警政署簽訂合作意向書，「1」起預警串聯防詐騙，建置「金融詐騙偵測暨預警機制」，在中信銀行ATM廣告輪播防詐宣導、設立提醒機制、交易畫面顯示防詐騙警語，建構「6」大虛實整合防護網、「5」層AI智能監控管理機制。值得一提的是，有鑑於詐騙集團多以ATM領取款項，中信銀行特別與警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，詐騙集團車手若於中信銀行ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制，今年8月就因此協助警方成功緝捕嫌犯。

為幫助民眾提高警惕，台北富邦銀行與行政院打擊詐欺辦公室、內政部警政署、刑事警察局聯合宣布，將結合國人最喜愛的職棒運動推出「防詐滿貫月」宣導活動，號召全民一起打擊詐騙。

北富銀自2018年起即領先同業成立專責單位金融安全部，統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務，不僅對全體行員實施專業識詐培訓、強化關懷機制，更積極運用科技發展創新防詐應用，例如與刑事警察局合作開發「鷹眼模型」，透過AI偵測專利技術分析比對50多種動態交易風險變數，找出詐騙金流的共通性及可疑指標，對異常帳戶進行判讀並適時示警客戶，透過線上線下服務整合，打造全方位反詐防線，有效阻斷詐騙犯罪行為，今年1月至8月，北富銀已成功攔阻340件詐騙，阻詐金額超過新台幣3.1億元，用行動捍衛民眾資產及金融秩序。