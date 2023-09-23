不讓房地產成泡沫！楊金龍看「2數據」：房市朝軟著陸

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「不要讓房地產變成泡沫，讓炒房退出房市！」21日央行理監事會後記者會中，總裁楊金龍談到房市目前的觀察，他揭露「2項指標」指出，包括全國建物買賣移轉棟數年增率以及全國房價指數年增率，都有趨緩態勢，「有利於房市軟著陸」。

這次央行理監事會議，並沒有再祭出新一波選擇性信用管制，楊金龍表示，2020年12月以來至今，央行五度調整選擇性信用管制措施，有助於銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。而去年3月以來升息及調升存款準備率，都有助強化選擇性信用管制措施成效；今年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款餘額成長走緩，不動產貸款的逾放比率維持低檔，整體信用品質屬良好。

隨著央行多次升息、政府多項房市政策推動，房市逐步降溫了？楊金龍揭露2個重要指標，第一，從全國建物買賣移轉棟數年增率來看，2021年全國建物買賣移轉棟數年增率6.6％、六都為7％，2022年全國建物買賣移轉棟數年增率呈年減8.6％、六都為年減9％；而今（2023）年1～7月全國建物買賣移轉棟數是年減15.6％，1～8月六都買賣移轉棟數則年減13％。

另外在房價指數部分，楊金龍說，國泰房價指數在2022年第一季年增率為27.2％、第二季34.7％，第三季與第四季分別是33.7％、24.9％，今年第一季與第二季年增率各為8.2％、8％；而房仲業房價指數從去年第三季到今年第二季，年增率有趨緩情況。

楊金龍指出，觀察上述兩個指標，會發現房市交易、房價漲勢都趨緩，加上政府房地產健全方案調控，以及7月初《平均地權條例》修法上路、財政部囤房稅2.0，效果已漸發酵，「都有利於房市軟著陸」。他說，第二季央行理監事會推出特定地區第二戶限貸，就是希望信用資源不要過於集中在房地產上。

楊金龍表示，我們希望不要讓房地產變成泡沫，要持續關注其穩健性，像是中國大陸過去經濟成長很好、很大原因就在房地產景氣佳，所以他們的房地產就一直往前推，但後來發現不對勁，就持續有政策抑制，最後還是演變為房產危機，幾乎整個趴下去，現在中國官方也要救房地產。他指出，所以我們希望台灣整個房市朝向健全發展、不要形成泡沫，讓炒房退出市場，信用管制措施也是希望更加穩定金融市場及銀行體系。