堅持傳統烤焙技法 柴焙桂圓成流淚的美味

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台南東山是台灣龍眼最大產地，第三代果農伍展志，原先從事水電工作，後來見家中長輩年紀越來越大，決定回家接手果園，就連太太也放棄驗光師的工作，跟隨丈夫回鄉務農。但龍眼製成桂圓，過程中得燒柴、顧火，焙窯更會飄出刺鼻又燻眼的白煙，考驗體力和耐力，願意做的人已經不多，產業面臨嚴重的人力短缺。但夫妻倆仍堅持不放棄，相互扶持超過二十年，希望繼續為傳承三代的柴燒桂圓香尋找下一哩路。

白煙瀰漫，成堆龍眼，彷彿被一層「白紗」溫柔覆蓋，但神秘又朦朧的鏡頭底下，卻是燻眼又嗆鼻。

老闆 伍展志：「做成龍眼乾，最辛苦的就是烘焙，它沒日沒夜。」

耐著高溫忍受刺鼻白煙，都是為了這一年一收的心血結晶柴燒桂圓，伍展志甘願全天守候，用慢火烘焙製成果乾，過程辛苦又漫長，但其實從採收開始，就是吃重的體力活。

騎著農用車載上器具，進到果園，每年到了七到九月的龍眼採收季，伍展志就沒有一刻喘息，面對這大約三米高的龍眼樹，得有個矯健身手。

爬上龍眼樹丟下粗繩，將籃子吊掛上去，伍展志穿梭在龍眼樹叢間，太太潘慧觀在底下，守候接應。老闆 伍展志：「來要放下去了。」

跟著先生在果園裡動作俐落，其實潘慧觀，原本是一名驗光師，二十多年前，三十歲的花樣年華，有了重大轉變。

老闆娘 潘慧觀：「我一直很想喜歡山上的生活，有一天我回來跟我先生說，我把工作辭了，然後就回來了，那時候我婆婆的膝蓋有開過刀，這些農作對她而言，是負擔比較重。」

不忍長輩身體受苦，潘慧觀毅然決然把工作辭了，原本穩定的收入，變得得看老天臉色，即便想著能過上嚮往的田園生活，卻是被現實狠狠重擊。

老闆娘 潘慧觀：「我想像的田園生活是很美好的，可是實際去做了以後，真的是天差地別，剛開始做，真的很辛苦很不習慣。」

大片網子鋪上焙窯，龍眼一把一把的擺放整齊，為的就是提升烘焙成功率，這來自伍展志二十多年的經驗累積，先前十年的專修水電經歷，讓他不管做什麼事，都特別小心專注。

老闆 伍展志：「投入農業其實一路上真的不順遂，去年幾乎是零收成，前年大概九成的產量，結果一次的西南氣流，就可以把你打垮。」

農民看天吃飯的苦，伍展志在從農後，感受特別深刻，心情常隨著收成結果，上下起伏，好不容易終於盼到大豐收，一連串的加工馬不停蹄。

老闆 伍展志：「第一個過程就是要入焙，再來就是清枝，入焙到清枝一共要經過至少24個小時，我們就是利用它的熱氣，讓它整個都均勻。」

龍眼均勻受熱，色澤才能上得好看，這溫度得好好掌控，秘密機關就藏在焙窯下方。

老闆 伍展志：「下面的火力，當然是一定比較旺，那最上層的一定是比較不OK的，所以我們就利用天車，上下對調以後，讓它達到那個均溫。」

不只上下對調，還得旋轉交換，動腦筋乾坤大挪移，讓每一顆龍眼均勻受熱，而等待烘焙後的清枝，時間拿捏全靠手感。

老闆 伍展志：「在揉的時候，你可以感覺到龍眼很快就脫粒，如果脫粒不是很多，還要花點時間讓它烘烤一下，讓它比較完整的時候，我們再做清枝的動作。」

龍眼堆成小山，伍展志熟練的搓揉，樹枝自然脫落，一時間揚起陣陣粉塵，叫一般人都難以忍受，儘管從小就在這環境長大，卻從沒習慣。

清枝完的龍眼，如瀑布般大量傾倒至網子上，再次派出天車放回焙窯，不過仔細觀察廠房內，除了有傳統石頭製焙窯，也有加裝乾燥機的鐵製焙窯，伍展志都加以善用。

老闆 伍展志：「龍眼剛採集回來的時候，外表那個水分要用乾燥機趕快散發掉，這樣子烘焙的話，表皮的顏色會比較好，清枝完這些果粒，還是要回到傳統的烘焙窯上面。」

傳統結合現代製法，既縮減了時間，也保留柴焙果香，果皮顏色也更加均勻。

從採收、入焙、清枝、翻焙，到最後的出焙，一共六天五夜的製程，果肉顏色也從晶瑩剔透，轉為焦糖色。

幫龍眼去殼，沒有機器可以取代全靠人工，去籽更是高難度，這時就要派出秘密武器，才能剝出漂亮的桂圓肉。

老闆娘 潘慧觀：「這是剝桂圓肉的加熱器，因為剛烘好的龍眼乾，肉跟籽是黏在一起的，如果不經過加熱就直接剝，它會很費力，因為一直摳，剝起來的形狀也不好看。」

呈現琥珀色澤的桂圓肉像花開，每一朵都有著不同形狀，一整盤全是農民心血，嚐起來口感軟中帶Q，甜甜滋味還帶點炭香，二十年來潘慧觀嫁雞隨雞，跟著伍展志邊做邊學，不論工作輕重，她都一肩扛起，看在先生眼裡，心中滿滿不捨。

老闆 伍展志：「要好好珍惜自己的身體，這是我很想跟她講的，除了去尋求自己未完成的夢想之外，真的要好好的規劃自己的人生。」

一甲地龍眼園，維繫全家生計，雖然老天給的考驗，每年都大不相同，但期盼在夫婦倆的細心照料下，龍眼樹每年能越發茁壯，每年都能端上驕傲之作。（記者張小媛、劉鑫昌／專題報導）