屏東爆炸釀7死！明揚是高爾夫球大廠 母公司是全球第二大球具大廠

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位在屏東科技園區的明揚國際高爾夫球工廠昨（22）日晚間發生爆炸起火，目前罹難人數攀升到7位，消防人員4位，員工3位。該公司成立於2006年7月，是世界知名高爾夫球具代工廠明安國際集團的子公司，並在2014年11月10日掛牌上櫃。

高爾夫球大廠明揚 台灣出口每2顆就有1顆它製造

明揚以生產專業高爾夫球作為主要業務，去年產能2.78億顆球，比前年成長逾兩成，值得關注的是，台灣高爾夫球出口平均每二顆，就有一顆是明揚生產，約占台灣高爾夫球外銷比重約49.7％，全球前五大高爾夫球品牌都是明揚的主要客戶。從出貨量來看，明揚出貨量約占全球高爾夫球市場近20％。

明揚的外銷市場則以美國為主，市占率高達8成、亞洲約占一成五居次，其餘為台灣與其他區域。美國人用的高階比賽用求、特殊規格高爾夫球，多半出自明揚。

第4季是高爾夫球產品出貨旺季，但明揚此次發生嚴重火災，生產線付之一炬，整體生產、營運恐怕受到嚴重打擊，但目前為止，明揚尚未發布重大訊息說明。

先前受到疫情的關係，戶外高爾夫球運動盛行，明揚今年1到8月營收25.4億元、年增13.11%。明揚累計上半年獲利3.23億元、年增35.1%，每股純益（EPS）6.24元。

（中時新聞網 邱怡萱）

明揚母公司明安 全球第二大高爾夫球具代工廠

明揚的母公司明安（8938-TW）也是全球知名的高爾夫球具代工廠，出貨量為全球第二大。近年來積極布局複合材料生產製造，應用於3C、工業、航空等多元化產業，2022年11月，位於高雄和發工業區的明安和發新廠啟用，生產規模逐步擴大，以滿足複合材料的一條龍服務。

近2年高球桿頭代工產業處於營運高峰，不過，激情過後，今年的營運狀況明顯走下坡，訂單減少，客戶處於庫存消化階段，明安今年發布的第1、2季的營收及獲利皆不甚理想，今年第二季營收31.08億元、第二季每稅稅後盈餘1.13元，雙雙衰退；累計今年上半年獲利約4.1億元年減62.3%，每股純益3元。

（工商時報 陳彥綺）