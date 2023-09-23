中航法說：海岬船運價9月翻漲1倍 聚焦4大變數觀風向

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中航（2612）今（23）日線上法說釋出最新市況，近期海岬型船運價飆漲，9月截至22日運費大漲101.78％至17,274美元，大陸原物料需求仍強，加上救房政策激勵，短期看好，獲利無虞；但長期看，中航為了分散風險，已在研究建造8萬噸左右的巴拿馬極限系列卡爾薩姆型船，將打破逾20年來清一色海岬型船隊的商模。

中航發言人唐邦正表示，大陸房地產業雖然供過於求，但原物料進口動能仍強，’海岬型船第四季期貨日租金維持在大約17,000美元，接近目前現貨報價。展望後市，供需、通膨、環保法規、大陸房地產等四大變數，將影響市場風向。

中航現有12艘海岬型船，以載運鐵礦砂為主，大致每季至少有3艘船舶換約，且以一年租為主，分散風險，粗估今年全年貨量增加7％。預定明年第二季還有2艘新世代環保節能型新船交付。

中航發言人唐邦正表示，去年海岬型船平均日租約1.6萬美元，今年前三季平均僅約1.2萬美元，近期大陸救房政策提振市場信心，帶動運價快速上漲，9月1日現貨市場日租金8,561美元，22日已上漲到17,274美元，漲幅101.78％。

目前大陸鐵礦砂庫存約1.15億噸，低於去年平均的1.4億噸，前八月進口量年增逾7％，主要港口總庫存回落至近三年的低水位，預期全年鐵礦砂進口可望出現三年首次年增現象。

在運力供給方面，因新船、二手船價仍在相對高點，新能源主機與燃料供給尚未普及，降低新造船意願，全球船隊噸位年淨成長率目前處於低位階，前三季加入營運新船約45艘，拆船數量約8艘，船舶噸位淨成長僅1.89％。