米特首席陳力鋒獨奏會 YDS150首登國家演奏廳

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今年邁入十週年的米特薩克斯風重奏團，近日由樂團首席陳力鋒舉辦《風起．陳力鋒的跨界嬉遊》薩克斯風獨奏會，這是陳力鋒在荷蘭阿姆斯特丹音樂院取得碩士學位後，在台舉辦的第十場獨奏會，意義非凡。

陳力鋒過去曾以樂團首席的身份，帶領米特薩克斯風重奏團赴克羅埃西亞國家劇院演出，並曾以四重奏的形式，與高雄市交響樂團、台北市立交響樂團附設管樂團共同呈獻協奏曲，展現薩克斯風的多元面貌。

作為Yamaha合作音樂家，陳力鋒長期以來都是Yamaha薩克斯風的使用者，涵蓋了各種音域的薩克斯風。陳力鋒表示：「除了傳統薩克斯風以外，這次首次在國家演奏廳亮相的數位薩克斯風YDS 150，它音色的多變讓我感到非常驚艷！我透過和黃珮涵共同創作的這首作品《雲》，以「霧」、「雨」和「晴」的三種形態，發揮數位薩克斯風的特色！」這首作品充分的展現了數位薩克斯風多變的音色及技術特性，為觀眾帶來了全新的聽覺體驗。

米特創辦人陳冠文說道：「很開心看到YDS 150及YDS 120的問世，我們期待能夠開拓更多薩克斯風在音樂上的可能性！」為此，米特製作了數位薩克斯風的學習講義，鼓勵有興趣學習的人來免費索取。透過這種方式，他們期望能夠吸引更多人加入薩克斯風的行列，共同推動這項樂器的普及和發展。

米特十週年系列音樂會，已經連續舉辦了八場接近售罄的音樂會。陳力鋒於米特十週年之際，舉辦歸國後第十場獨奏會，意義非凡。（圖／米特薩克斯風重奏團提供）

歡慶十週年的米特薩克斯風重奏團，今年展現出了更多的企圖心。「我們總共有超過40場演出，在演出形式上比以往更為多元！緊接在陳力鋒音樂會之後，由張志宇、李宗澤及林娟儀所帶來的三重奏音樂會，即將在宜蘭演藝廳及國家演奏廳登場。」陳冠文充滿期待地說道。

米特對接下來的十週年音樂會抱有高度的期許。他們希望透過這系列的音樂會，向廣大的觀眾展現薩克斯風音樂的創新與多樣性。自今年七月起，米特已經成功連續舉辦了八場接近售罄的音樂會，他們期望接下來的音樂會能夠延續這股熱潮，一同為台灣的薩克斯風音樂文化創作出更多新的篇章。

數位薩克斯風的學習講義網址