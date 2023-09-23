中國恒大深夜公告 銷售不如預期重審重組條款

大陸地產巨頭「中國恒大」22日晚間公告稱，自從公布了公司擬進行境外債務重組以來，集團的銷售情況不如公司預期。基於公司目前情況以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人訴求。 澎湃新聞報導，鑒於上述情況，中國恒大原定於9月25日（天基和景程）和9月26日（公司）有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。若建議重組的條款有任何修改，公司將另行公告。 中國恒大2023年上半年財報數據顯示，截至6月30日，中國恒大的收入約為1281.8億元（人民幣，下同）。，毛利約98億元，毛利率為7.64％，期內經營性虧損173.8億元，非經營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，淨虧損合計392.5億元。中國恒大的現金及現金等價物約40.47億元，其中受限制現金約93.34億元。 中國恒大負債總額2兆3882億元，剔除合約負債6039.8億元後為1兆7842.2億元，其中，借款6247.7億元、應付貿易帳款及其他應付款項1兆0565.7億元（含應付工程材料款5961.7億元）、其他負債1028.8億元。借款為6247.7億元，較2022年年末借款6123.9億元，增加123.8億元，借款平均年利率為7.97％，較2022年末的8.12％有所降低。 最新數據顯示，在未能清償的到期債務方面，截至2023年7月末，中國恒大的主要附屬公司恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2775.01億元；此外，截至2023年7月末，恒大地產逾期商票累計約2075億元。 在房地產專案資產處置方面，截至2023年7月末，恒大地產通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信託、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計70個。 據統計，近期恒大相關公告頻頻。 9月16日，微信公眾號「深圳南山公安」發布案情通報稱，近期，公安機關依法對恒大金融財富管理（深圳）有限公司（恒大財富）杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。投資人如需報案，可報案登記。 8月31日，恒大財富發布公告稱，因公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展本月兌付。後續兌付安排公司將另行公告。 此外，許家印的恒大人壽被整體接盤。 據大陸國家金融監督管理總局官網消息，日前，國家金融監督管理總局深圳監管局批復同意海港人壽保險股份有限公司整體受讓恒大人壽保險有限公司保險業務及相應的資產、負債。 從股東構成、出資額和持股比例來看，海港人壽的出資方均有大陸國資背景。 對於本次公開受讓，恒大人壽回應表示，海港人壽整體受讓恒大人壽的保險業務及相應的資產、負債。海港人壽將履行以恒大人壽名義簽署的保險合同義務，切實保護保險消費者的合法權益。