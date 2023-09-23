雲林國際農機展登場 逐漸提高電動農機占比

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「雲林國際農業機械暨資材展」23日起連續3天在雲林縣虎尾高鐵特定區登場，吸引國內外400多家品牌廠商、近1000攤位參展，雲林縣長張麗善希望未來電動農機占比能逐漸提高，業者認為目前電動農機占比約3、4成，還有很大成長空間，配合智慧化設備，可有效改善農業生產過程，達成全球淨零減碳、友善環境目標。

雲林農機展由農業部農糧署指導，雲林縣政府及台灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會、建設機械業者共同主辦，是台灣最具規模的專業展，同時結合雲林品牌豬肉及米食文化推廣、魯肉飯免費領取、國產苗木贈送等活動，打造一場兼具專業性與生活化的嘉年華盛會。

張麗善表示，面對極端氣候，農業機械、溫網室設施及資材，更須加速發展與革新，希望未來電動農機的占比能逐漸提高，也期許廠商間透過農機展的平台彼此觀摩交流，以利於提升台灣農業機械技術與發展，同時促成產官學異業結盟契機，共同讓台灣邁向2050淨零排放目標。

農糧署主祕陳啟榮指出，農糧署配合政府淨零排放政策，特別推動電動農機的補助計畫，希望加速農機電動化。一般農機補助約三分之一，電動農機可達二分之一，今年還特別加碼，如果是汰舊換新，把燃油農機換為電動農機，依不同機型，可享1000至3萬元補助。

「台灣農業機械暨資材協會」理事長林裕國說，雲林農機展順應全球農業未來趨勢，展示各種新型農機設備，目前小型電動農機經政府補助，占比已達3至4成，預計明年可達5成。透過電動農機及智慧化設備來改善農業生產過程，才能達成全球淨零減碳、友善環境目標。