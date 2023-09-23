屏東工廠爆炸事故釀傷亡 國泰人壽即刻啟動保戶關懷機制

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22日傍晚屏東工廠爆炸事故釀重大傷亡，截至目前已造成7人身故、逾百人輕重傷，其中4名罹難者為消防員，目前已知2名罹難消防員為國泰人壽保戶。

國壽表示，於第一時間組織重大災損關懷小組，由國壽同仁及當地志工團對本次事故受害者及家屬進行慰問，並提供各項必要協助。祈願此次傷亡能降到最低，傷者及家屬能儘速復原。

國壽公布保戶關懷機制，提供傷亡保戶慰問金，針對個險保戶（要保人或被保險人）、團險或學團險被保險人發放「傷亡保戶慰問金」，罹難保戶每人5萬元、受傷保戶依傷情1千元至2萬5千元。傷亡消防員無論是否為保戶皆核發上述慰問金，若罹難消防員同時為保戶者，則額外加發5萬元死亡慰問金。

另提供主動快速理賠服務，國壽亦同時展開「主動快速理賠」服務，對於已知悉之傷亡保戶，將主動進行理賠給付，申請文件得後續再補。

另包含「理賠醫療預付金」、「到府關懷」等服務，保戶未出院即可先申請醫療預付金，以因應緊急醫療金需要；若因本次災害之保戶，若遇生活困難，可撥打客戶服務專線0800-036-599，由慈善基金會派員訪視提供關懷服務。

國壽強調，保戶如需要協助，得與當地服務據點窗口專線（07）7452068分機1000盧雅萍經理聯繫。國泰人壽電話客服中心並提供24小時全年無休客服專線（0800-036-599），有需要的民眾也可善加利用。學團險客戶可洽詢服務專線0800-036-567，提供家長及學生電話諮詢理賠服務。