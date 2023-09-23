屏東明揚爆炸案 南山人壽啟動保戶關懷機制

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屏東科技產業園區內明揚科技工廠22日傍晚發生大火爆炸，造成嚴重傷亡，南山人壽統合企業資源第一時間啟動關懷措施，主動派員到府或配合屏東縣政府社會處及「南山慈善基金醫療關懷計劃」合作醫院的關懷作業，慰問受傷保戶或身故保戶家屬，並掌握意外傷害事故的最新狀況，提供南山保戶及受災民眾溫暖關懷的服務。保戶可透過業務同仁向南山人壽申請關懷措施。

南山表示，在醫療補償慰問金及身故慰問金方面，加護病房保戶或警義消每人6萬元；加護病房非保戶每人3萬元 一般病房保戶或警義消每人2萬元；一般病房非保戶每人1萬元。

若不幸身故保戶且為警義消每人20萬元；不幸身故非保戶為警義消每人10萬元； 不幸身故保戶每人10萬元；不幸身故非保戶每人5萬元。

保單借款紓困方面，於災害發生日前已辦理保單借款之受災戶，可申請展延借款本息六個月，展延期間免收保單借款利息。

南山也提供房屋貸款紓困，受災戶為房屋貸款的客戶，可依下列方案擇一申請房屋貸款本息紓困，展延的本利將於紓困到期後分期攤還，一是本金及利息展延6個月、二是部分本金展延一年、三是本金展延一年、展延期間只繳付利息。

南山也表示，受災戶續期保費之應繳日於災害發生日起3個月內者，繳費期限得延長3個月。