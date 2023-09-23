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屏東工廠爆炸事故 全球人壽啟動重大災害關懷機制

全球人壽秉持關懷保戶，已於第一時間啟動重大災害關懷機制，派員盡速了解傷亡名單與主動關懷傷亡保戶狀況，並協助理賠事宜，亦提供4大關懷服務措施。圖／本報資料照片
全球人壽秉持關懷保戶，已於第一時間啟動重大災害關懷機制，派員盡速了解傷亡名單與主動關懷傷亡保戶狀況，並協助理賠事宜，亦提供4大關懷服務措施。圖／本報資料照片

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屏東工廠爆炸大火事故，造成多人嚴重傷亡，全球人壽秉持關懷保戶，已於第一時間啟動重大災害關懷機制，派員盡速了解傷亡名單與主動關懷傷亡保戶狀況，並協助理賠事宜，亦提供4大關懷服務措施，包括「主動快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收手續費」等，以協助保戶度過難關，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。

針對屏東工廠爆炸大火事故，全球人壽關懷傷亡保戶狀況，提供4大關懷服務措施。

第一，主動快速理賠：本次爆炸事故中不幸傷亡的保戶，本公司將主動聯繫並提供協助，儘速完成理賠給付，需檢附之相關申請文件後補即可。另針對有需求的保戶亦提供「醫療理賠預付金」服務。

第二，續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自今年9月1日起至今年11月30日之保單，自即日起至今年11月30日前提出申請可緩繳保費3個月。

第三，保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自今年9月1日起至明年2月29日之保單，自即日起至明年2月29日前提出申請可緩繳保單借款利息6個月。

第四申請補發保單免收手續費：傷亡保戶若因此次事故致遺失保單，即日起至今年11月30日前提出申請補發保單免收手續費。 屏東工廠爆炸大火事故之傷亡保戶或利害關係人，可於申請時間內填妥「1120923屏東工廠爆炸大火受災保戶特別服務申請表」透過保單服務員協助送件提出申請，即可馬上辦理。除了4大快速服務措施外，保戶若有緊急事項需要聯繫，亦可撥打全球人壽24小時免費客服專線（0800-000-662）由專人服務，亦或是與全省各通訊處業務人員聯繫。

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