「囤房稅2.0」通過房價要降了？專家點名區域：「這款房」跌最多

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行政院會21日通過「囤房稅2.0」的《房屋稅條例》修正草案，將非自住房屋的房屋稅改採全國歸戶，稅率上限由現行3.6％拉高至4.8％，立法院將於本會期審議。消息傳出，不少人懷疑，對於囤房者來說影響真的很大嗎？在正式上路前，是否掀起一波下車潮，更意味著房價有機會下降？

行政院預期囤房稅2.0最快明（2024）年7月1日起上路，後（2025）年5月申報房屋稅時適用。為此，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，明年有望利空出盡再掀購屋熱潮，但其實並不看好囤房稅的威力。

且以現行的房屋評定現值稅基計算方式也讓稅額偏低，且不乏多屋族多為小宅，坪數小的房屋稅也不高，加上還有出租收益，兼之又有放在親屬名下等避稅配套，甚而可擁有多屋者的資產實力不容小覷，實在沒有抑制效益可期待，不會降價也沒有出售潮，頂多是會出現資產配置的親友交易、贈與等量體，可能是中高總價的產品聚集地，比方說雙北、台中。

陳炳辰進一步表示，政策上路對於多屋重鎮地區的影響，會以六都直轄市加上新竹市與新竹縣竹北市自然為主，而因為台北市房屋價值較高，雙北市又在3戶以上就會來到最高的稅率，容易達標會讓多屋族較有感。台中市則是坪數上較大，房價也走高，加上投資風氣盛，且5戶就達最高稅率，相比桃、竹、南、高的6戶還是嚴格了一點點，亦是會讓持有方注意的地方。

另外，針對建商部分，財政部也說明，建商持有待銷售房屋，考量其為房屋供給者，應給予合理銷售期間，故針對持有期間2年以內之房屋，法定稅率調整為2％至3.6％，超過2年之餘屋則適用一般非自住住家用房屋稅率範圍2％至4.8％。

陳炳辰則認為，建商面臨持有餘屋遭課稅的問題較大，尤其會是中大坪數、高總價的物件，這方面反而是蛋白區得注意，包括是南二都，或是其他都的外圍地帶，得觀察明年之後的回溫態勢，可能讓建案多走向小宅規劃，非熱區的中大坪數則在價碼上或難推升，預期價位都與小宅會有一成的落差。