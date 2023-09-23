台北市寵物商業同業公會推出福樂寵平台 幫助飼主旅行免煩惱

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疫情後許多台灣民眾啓動報復性旅遊，但家中有寵物的民眾，旅遊期間該如何妥善安置寵物已成為飼主出遊重要挑戰之一。據台北市寵物商業同業公會針對北北基寵物飼主進行「飼主需求線上大調查」，發現近八成五的飼主於年底有出遊計畫，但在挑選寵物旅館時，卻面臨不知如何選擇的困境。

台北市寵物商業同業公會理事長李丕雯表示，此份調查中發現，近半數飼主曾使用過寵物旅館住宿服務，其中，超過六成因諸多原因曾更換過寵物旅館，因此，為解決飼主困擾與需求，台北市產業發展局與台北市動物保護處輔導台北市寵物商業同業公會，推出並優化「福樂寵-科研養寵生活家」平台。

飼主在搜尋與選擇寵物旅館時，會遇到難以判斷旅館品質，較難找到合適地點、旅館評價較難搜尋等困擾，且從問卷分析資料中發現，具有困擾飼主們達超過八成並不知道寵物旅館須具備政府評鑑標準。若在選擇寵物旅館時，有客觀且公正參考依據，將會大幅降低民眾的選擇困擾，順利弓安排屬於自己的旅行。

符合嚴謹審查標準合法寵物相關業者才可登載於福樂寵

李丕雯表示，福樂寵建置初期便獲得台北市產業發展局與台北市動物保護處、寵物相關團體學會等大力支持，福樂寵以高效率匯集全台合法、通過評鑑寵物服務商，包括寵物旅館、寵物美容、小動物行為訓練、合法買賣等。以福樂寵平台上寵物旅館業者為例，以台北市特定寵物業評鑑為標準，實地審查委員經由台北市動物保護處邀請，包含政府官員、專家、學者、動保團體與業者代表等至少4至8名。業者專任人員須達200小時以上訓練，並具合法營業地點、符合標準的空間規畫、不定期審核與稽查等，經過嚴謹詳細評核並通過，方能公布於福樂寵平台上。

目前評鑑取得特優與優等的合法寵物相關業者超過40家，審核成績獲80分以上寵物相關業者逾七成。李丕雯強調，只有經過嚴謹審查標準通過的合法寵物服務商才能登載於福樂寵平台，在台北市產業發展局、台北市動物保護處及公會積極推動下，目前台北市合法寵物相關業者已達近千家。

飼主出遊好夥伴 福樂寵一鍵妥善安排毛寶貝

李丕雯指出，福樂寵介面設計採用國人旅遊習慣使用的線上預約住宿系統，全數位化、符合多介面，且需求隨選只要一鍵式，讓飼主可直覺、便利且快速使用，找到符合自己毛小孩的寵物旅館。福樂寵將特定寵物業專用照護日誌數位化，毛小孩住宿時的狀況皆透過網路日誌方式記錄下來，讓飼主可以更安心出遊。

寵物業數位化 愛動物加入環保且落實永續

過去在寵物業數位化程度不同，透過福樂寵讓合法寵物相關業者順利轉型數位化，結合合法寵物服務商共同曝光，並與國際區塊鏈數位證書第一品牌「圖靈證書」合作發證，避免專業資格被造假。福樂寵將合法寵物服務商數位化，讓愛動物加入環保概念，徹底落實永續經營。

李丕雯表示，超過八成飼主相信政府舉辦的寵物業評鑑結果，更有八成五飼主會使用寵物業評鑑結果來選擇寵物服務，有如此佳績要特別感謝台北市產業發展局與台北市動物保護處的協助產業發展，福樂寵才能幫助飼主輕鬆選擇信任、安全且安心的寄宿地點與寵物相關服務，且促進合法寵物相關業者與消費端的雙向信任機制，並將寵物產業轉型升級數位化，讓台灣寵物業更具高競爭力。