「晶凝時光」生技洗沐禮盒 中秋佳節滿心意

位於台南的晶凝時光創業至今已有五年，近期更推出以阿里山茶葉研發的一系列洗沐組合，配合中秋佳節來臨，搭配月餅及洗沐系列，將其作成精緻的禮盒包裝，令人耳目一新，透過茶葉與洗沐的結合，讓洗沐禮盒廣受各界好評。

晶凝時光創辦人李雅晶是化妝品研發的背景，在該領域已有著十多年來的相關經歷，因此相當了解台灣人的膚質概況，在創業以來一直秉持著取之於台灣，用之於台灣的研發走向，在各項產品的開發上，靈感與素材皆來自於台灣。此次因應中秋佳節，將新推出的阿里山茶葉洗沐與中秋月餅結合，推出以茶葉洗沐為主體的中秋禮盒，富含金萱茶翠的天然成分，在使用上對於人體肌膚有著更溫和且不刺激的潤澤功效。

在晶凝時光的各項產品上，看的到創辦人對於台灣這塊土地的熱忱與愛護，現今多數妝品所使用的原料皆崇尚國外進口，鮮少於台灣就地取材，李雅晶表示，身為台灣人就地取材的原因，不僅僅是希望真正落實節能減碳永續經營的理想，未來在各銷售上也能藉由台灣原生原料的運用，順勢讓世界看到台灣的美與特色。

在品牌精神上，晶凝時光秉持「美顏保健、內外兼具」的企業精神持續成長經營，體內內在保養兼具才是真正的落實美麗健康，未來在新產品開發上，也將持續秉持著推廣台灣在地特色的走向，像是結合台南在地水果推出一系列的美顏飲品與一葉蘭的相關研究，讓產品對於人體有更好的美容保健成效。