蔡英文親自南下勘災慰問家屬 指示盡速組事故調查會

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屏東工廠大火釀災，造成百人受傷，4名消防員殉職，總統蔡英文今天結束上午接見行程，立即南下向殉職人員與家屬表達哀悼。她指示相關單位給家屬最及時的協助，並要求盡速召開災害事故調查會，釐清還原事故真相，同時慰勉消防員的辛苦，並呼籲第一線人員務必全力救災且注意自身的安全。

屏東科技產業園區製作高爾夫球的明揚國際科技大公司22日傍晚驚傳爆炸，火勢猛烈，截至今中午仍持續悶燒，濃濃黑煙仍不斷竄出，總統蔡英文今南下抵達時，現場找到一名失蹤者，目前全案98傷7死3失蹤，其中4名消防員殉職，3名員工失聯。蔡英文指示，全力救災。

蔡英文說，對此事件內政部展開各項調查，希望能盡快盡速召開事故調查會，盡快釐清事故原因，指示相關單位提供家屬最即時幫助。她了解此次救援難度高，並向救災警消同仁說聲「辛苦了」，表達慰勉之意，並表示中央會持續協助地方恢復正常生活。

蔡英文說，昨晚在第一時間屏東、高雄地方政府都投入救災，中央的部長跟署長也緊急南下協助縣長處理此次火警，也持續投入救援行動。剛才她進來時有看到救災同仁相當疲憊，也請同仁注重自身安全，衛福部會持續協助。

蔡英文也跟消防員加油打氣，接著聽取屏東縣府災害事故相關簡報，聽取簡報時，火災現場無線電仍傳出發現遺體的回報，蔡英文今天特地南下慰勉消防員的辛勞，並到殯儀館、醫院探視家屬與傷者。

蔡英文前往殯儀館慰問殉職的消防家屬時，家屬見總統到來情緒激動，抱著蔡英文痛哭，而蔡英文也緊緊將家屬擁在懷中。3名罹難消防員的家屬見到蔡英文到場，難掩悲痛情緒，除了和蔡英文握緊雙手外，施寶翔遺孀甚至哭倒在蔡英文肩上，場面相當哀戚。