美元指數連漲10周飆升6％ 「匯利率雙賺」3家銀行優惠專案年息逾5％

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會利率決策本周出爐後，由於多數官員偏鷹派立場，市場擔憂高利率將維持比預期更長的時間，衝擊股市連日重挫。股市投資人遭套牢，但買美元的投資人卻很開心，美元指數已連漲10周，創10年來紀錄，從7月中低點99.58，漲至昨天105.58，短短2個多月漲幅達6%。

相較美元指數波段大漲，台幣兌美元匯率則相對走貶，從7月中30.893貶至昨天32.126，貶值幅度達4%。再加上美元存款利率遠高於台幣，存美元的投資人可說是匯率利率「兩頭賺」。

美元高利定存去年曾掀起一波風潮，今年上半年美元走弱，熱潮不如去年，近期美元轉強，再度受到矚目。不少銀行仍持續推出高利美元定存方案，滙豐銀行6個月最高年息6.6%，單筆最低門檻為5萬美元起跳，活動至9月底止。

合庫銀最高可享6個月年利率5.20%、至今年10月20日。華南銀1年期年利率5%、專案期間至9月28日。台新銀單筆1000美元起，最高利率3個月天期定存年息4.7%、網銀換匯外幣定存專案，美元定存1個月期年息4.8%。

專家表示，美元指數連漲10周，漲勢相當引人注目，但也要考量波段漲幅已大，有拉回的風險。而台幣已來到32字頭，已目前市場氣氛，應不至於貶破去年10月低點32.35元價位，因此，如果投資人有台幣資金需求，可趁這波低檔拋匯換回部分台幣。

明年美國聯準會很可能降息，沒有資金需求、放長線的投資人，可考慮1年期以上美元定存，鎖定高利率，持續享受利差優勢。

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。