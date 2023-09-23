跟著攝影師的鏡頭 收藏城市風景與記憶

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以攝影解讀與儲存城市的記憶，台北當代藝術館（當代館）今年的街區藝術展，由攝影師沈昭良擔任策畫，邀集包括台灣、法國、日本、馬來西亞的9位攝影創作者，透過鏡頭書寫街廓景觀。

沈昭良指出，回顧攝影類型的更迭發展，城市、街廓的景觀、空間、生命樣態與人類活動，一直是世界各地攝影創作者積極投入的書寫對象，此次結合了當代藝術的資源挹注，將來自國際與外部的視野帶入，走進街區一一突破佈置等問題，也嘗試不同的佈展可能性與材料，是攝影與當代藝術、街區很好的互動。

從當代館到心中山線形公園、赤峰街，均為此次《城市密碼．台北賦格》街區藝術展的區域，在建成國中的古蹟窗框上，首先會看到攝影師何鴻志特別在人潮退去的深夜時分所造訪的巷弄，《暗訪》系列呈現城市靜謐的身影。日本攝影師水島貴大透過赤峰街上光能里里長，拍攝了世代生活在此「打鐵街」的「巷長」，所謂「巷長」實是將訊息傳達給里長的人，地區聯絡網的角色，正宛如「城市密碼」。

陳彥呈的《都市．鐵花》聚焦於住商混合的街頭，建築表面也因個人喜好和功能，裝置玻璃、鐵器、石塊等複雜元素，呈現藝術家對都市美學的獨特視角；李雅妍的《悠遊赤峰》也捕捉了新舊疊合的樓房，土洋混雜的風格加上刻意重組，形成視覺上的趣味。

林軒朗的《心中山》觀察街區老屋的商家、五金維修行、市場；鄧毅駿《三角窗》展現了住宅或店家前的植物生長樣貌；余白的《室內之城》是小吃店、髲廊等商業空間，都具體而微地展現了城市的小故事與多樣性。