員林客底文化「鹹酸甜」成果展今日開幕

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彰化縣約有9萬多的客家人口，其中，員林市約占15％，因此客家委員會、彰化縣政府與員林市公所攜手以「員林客底文化鹹酸甜」為主題，今 (23) 日在張氏家廟辦理成果展出及有聲書教材發表！

員林市長游振雄在現場帶領貴賓們一起打開這本以員林市歌、在地俚語為主的有聲書教材，期使民眾能有機會參與，並探索員林客底文化的內涵。

彰化縣客家族群主要分成兩個脈絡，一為「饒平客」，聚集在員林、永靖、埔心地區，講的是「饒平腔」；另一為講「四縣腔」的客家人，主要分布溪州、埤頭，客委會依據聯合國教科文組織標準對台灣地區客語進行各項研究，發現客家語言已達「嚴重瀕危語言」標準。

客委會為保留台灣重要的語言文化，推動辦理「推展客底文化發展試辦計畫」，員林市公所透過田野調查、工作坊的辦理，擾動在地居民檢視自己的根，所以計畫中的出版品有不少在地民眾共同參與製作，例如有聲書的錄製，聲音即是由在地客語老師和員林腔的居民一起錄製。

員林市長游振雄表示，此計畫獲得客委會與縣府補助130萬元，員林、埔心、永靖可說是台灣重要的客家人聚落，像是員林的「三條江家」、「溝皂張家」、「挖宅黃家」、「大埔游家」、「大饒張家」等族姓多屬客籍人士，因為社會演進生活習慣、語言都已經在地融合，但在祭祀、腔調等跡象面，都能覺察到祖先傳承的文化。

游振雄說，這次許多長者參與時才想起小時候，長輩有提到自己是客家人，因此，這本有聲書的創作即以員林人文特色、景觀、產業為題材，希望透過歌曲展現員林豐富多元的面向，使用員林腔的閩南語加上饒平客語的雙聲調朗誦，讓員林的多元又增加了語言文化的獨特，希望大家一起認識員林腔，也學習饒平客語。

員林多是客籍祖先來台開墾，包含漳州平和、詔安和最多的廣東饒平客籍為主，也多分布在大饒、溝皂(舊稱火燒庄周邊)等區域，從耆老對長輩的稱呼或是員林腔等，還是可以發現和客底文化及饒平客語發音相似之處。

祖先對人文教育的注重，讓員林從興賢書院到現在市內有五所高中職，培育許多優秀的人才和學子，帶動員林經濟的穩定成長，讓員林成為彰化縣經濟穩定成長的城鎮。

游振雄指出，今日舉辦活動的場域張氏家廟，就是來自饒平的張氏祖先所在地，九二一地震時建築物嚴重受損，在家族自己動員出錢出力下修復完成，彰顯員林客家的精神--家族團結合作！而這精神不只呈現在家族中，也在員林人對經濟發展的努力拚搏精神上，所以今日的成果展示的不只是這個計劃期間、大家攜手努力的成果，更凸顯員林人在文化傳承上的成果。

今日上午的成果發表活動，除展示計畫活動成果、出版品外，也將計畫中透過無人機拍攝的3D影像，讓大家透過自製3D眼鏡欣賞，還有文化闖關、體驗活動和市集活動等豐富內容，歡迎大家一起參與，探索員林客底文化的內容。