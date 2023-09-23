蔡英文接見十傑 支持年輕世代發揮潛力

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蔡英文總統今天(23日)接見「第61屆十大傑出青年當選人」時表示，十傑卓越表現證明台灣年輕人擁有無限潛力，創造不凡成就，而政府的責任就是提供年輕世代更多的支持來發揮潛力，期待所有十傑當選人貢獻所長，讓台灣持續進步發展。

另桌球國手林昀儒也是十傑當選人之一，但因前往杭州亞運而不克出席，蔡英文特別隔空祝福林昀儒「再創佳績」。

「第61屆十大傑出青年」當選名單日前公布後，也舉行頒獎典禮，蔡英文23日特別在總統府內接見「第61屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」。

蔡英文致詞時表示，每位十大傑出青年當選人在各自專業領域的故事，證明台灣的年輕人擁有無限的潛力，創造不凡的成就，而政府的責任就是提供年輕世代更多的支持來發揮潛力。

她期待政府各項政策能幫助更多青年貢獻社會。尤其這幾年積極推動地方創生，鼓勵青年返鄉創業，今年勞動部也提出第二期投資青年就業方案，強化培育產業所需要的人才，希望透過這些政策讓年輕世代有更好的發展，也期待各位當選人繼續精進專業，在各領域分享寶貴經驗、貢獻所常，讓台灣持續進步發展。

蔡英文並在會中一一表揚十傑當選人成就，包括醫學研究類的陳冠宇致力發展器官晶片技術，推動精準醫療與藥物開發，為台灣培育更多人才。科學及技術研究發展類的吳欣潔長期投入綠能開發與應用，為台灣能源轉型開闢一條轉型道路。創業及經濟發展類的洪一鈞，帶領金屬加工業轉型，為國機國造的計畫負責生產108項關鍵零組件，讓傳產金屬的發展開創另一片天。

這屆十大傑出青年當選人有二人不克前來總統府，一位是公共行政類的獲獎者檢察官呂象吾，他打擊犯罪不遺餘力，表現傑出；另一位則是體育技藝類的桌球國手林昀儒。蔡英文說，「小林同學」正在備戰杭州亞運，隔空預祝林昀儒再創佳績。