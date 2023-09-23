國土計畫功能分區劃設原則有疑義 中北區七縣市泰雅首長向內政部陳情

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新竹縣五峰鄉公所22日主辦為期2天的112年度下半年泰雅鄉（區）首長會議，有中北區7縣市9個泰雅鄉（區）公所參加，與會泰雅首長均認國土計畫功能分區劃設原則有疑義，並且未尊重原住民「選擇」空間利用及居住的權益，決定連署向內政部陳情。

新竹縣長楊文科希望藉此會議交流機會，9個泰雅鄉（區）都能一起團結打拚，替族人爭取應有的權益，一起變得更好，也讓泰雅文化保存下來。

五峰鄉長秋維書指出，與會泰雅首長針對國土計畫功能分區劃設原則有疑義，認原民聚落農四以外範圍均劃設為國土保安第二類，屬有條件申請使用，將間接限制族人的傳統使用問題，考量泰雅族人散居情形，均認農四應以1戶為劃設原則。

秋維書指，內政部營建署並未依照原基法第23條規定尊重原住民「選擇」空間利用及居住的權益，國土計畫現行已進入第二階段執行，由縣市政府委託團隊劃設區內功能分區，讓族人完全不解及恐慌，內政部也仍然沒有了解未來土地改革後的難題。

與會泰雅首長認泰雅鄉鎮市區的問題處理已刻不容緩，決定連署向內政部陳情，建議原民會按本次會議紀錄轉送內政部營建署，應再審視劃設原則調整最好到的方式，符合族人的期待，請營建署確實考量，保障原住民族人的權益。

縣府原住民族行政處長雲天寶指出，會議邀集中北區各泰雅鄉（區）公所首長，集思廣益研擬並促進泰雅族原鄉地區觀光、行銷、社福、產業及建設等策略合作意向，透過2天的會議，了解彼此優劣勢，進而截長補短，共同尋找相關對策，突破現況，期研擬永續發展泰雅原住民族群的政策，提供相關單位作為公共政策與規畫參考。