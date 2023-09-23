登革熱疫情「年」趨頻繁 藍智庫：須留意是否有本土化趨勢

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登革熱疫情延燒，國民黨智庫國家政策研究基金會23日舉辦記者會，研討對策。高雄市議員李眉蓁在會上表示，目前高雄登革熱確診人數達359例，有可能是從台南傳播而來，應建立跨縣市合作機制扼殺疫情。國政基金會永續發展組召集人陳宜民研究後也發現，依據近年統計資料發現，登革熱大爆發分別為1988、2022、2014、2015、2023年；其間隔年限越來越短，可能要留意是否有本土化發展趨勢。

國家政策研究基金會今舉辦「防治登革熱面面觀」記者會，由國政基金會永續發展組召集人陳宜民主持，邀請中華民國防疫學會理事長王任賢、台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春、國民黨發言人李明璇及高雄市議員李眉蓁與會。

李明璇說，依據七月底審計部審核報告指出，台南市政府環保局去年環境教育及登革熱孳生源補助計畫中，有47％的預算被註銷，也就是有將近一半的預算沒有動用執行，是否因為台南市政府對登革熱的輕忽才造成今年登革熱的大流行？

李明璇也指出，今年高雄市政府預算編列2661萬元進行蚊媒傳染病防治，相較上年度減列755萬元。而2020年韓國瑜當高雄市長時，環境消毒與蚊媒防治編列6739萬元、登革熱研究費用編列882萬；但今年陳其邁擔任市長任內僅有編列602萬元，另外，當時韓國瑜市長任內積極推動路平清水溝政策，2019年登革熱確診有58例，而2020年更是創下1998年以來的零確診紀錄。

王任賢表示，相較於過去，今年疫情與以往略有不同。過去的台灣因緯度較北，冬天的時候，病媒蚊將會死亡，使得疫情得以控制。然而，每年冬天國人前往東南亞旅行時，往往帶回病毒，導致次年疫情復燃。

王任賢認為，2015年時發生大規模的登革熱疫情，原因可能與政府當時較注重政治活動，而忽略了孳生源清除的重要性有關。此外，風災後沒有及時清除孳生源，也加重了疫情的擴散。為此，台南市政府在2016年成立了「登革熱防治中心」，主要負責預防性的孳生源清除。當病媒蚊指數達到三級以上時，將啟動預防措施。然而，之後由於新冠疫情的壓力，許多衛生部門的工作都停擺，導致登革熱防治工作再次被忽視。

王任賢強調，孳生源清除的工作難度相當高，當地居民的配合度低是主要問題。目前的罰則似乎不夠嚴格，使得部分居民不願意配合防疫工作。且台灣最近的登革熱疫情呈現了不同的傳播特性，以往的登革熱主要孳生源來自積水的場所，例如樹洞或輸液袋，但最近疫情似乎從不同的水源擴散。

王任賢提醒，此次疫情源頭似乎比過去複雜，過去病例多數來自泰國，但此次可能來自東南亞多個國家，這也可能是重症病例增多的原因之一。由於疾病型態多樣，混合感染更容易產生重症。因此，醫療院所除了要偵測疾病，還要確保病患的生命安全。目前已有逾十二名病患死亡，部分原因可能是醫療行為不當，例如使用不適當的藥物或手術。登革熱病患不應使用某些止痛藥或進行手術，否則可能引發併發症。

陳宜民則指出，隨著氣候暖化加劇病媒蚊肆虐趨勢，世界衛生組織（WHO）7月21日亦提出警告，全球登革熱疫情持續升溫；而早在1月，世衛就警告，登革熱可能會成為全球傳播最快的熱帶疾病，具有成為大流行病的潛力。經他研究近年統計資料發現，登革熱大爆發分別為1988、2022、2014、2015、2023年；其間隔年限越來越短，可能與氣候暖化有關，也有可能要留意是否有本土化發展趨勢。

陳宜民表示，研究登革熱病媒蚊有布氏指數（Breteau index）與成蟲指數（Adult index）兩個重要指標，然而疾管署並沒有定期公布；且對於埃及斑蚊分布情形也沒有定期研究，最近的一期是2015年公布的2003至2010年的資料，顯然明顯有時間落差。疾管署應定期調查並公開相關資料，且對於10月底將於台南舉行的全運會做出規範，避免疫情擴大。

金傳春建議，政府要在今年冬天來臨之前防堵登革熱病情，絕不能拉長流行戰線。另一方面也要強調公共衛生教育重要性，要喚醒居民防疫警覺心與持續行動力，每周戶內與戶外定期檢查可能的斑蚊孳生源，減少聚集病例數與群聚數。建議台南可學高雄在第一時間早期發現、早期快篩防控的成功經驗；也可以學新北市整合不同數據，建立風險指數。

金傳春呼籲，政府應強化整合偵測，持續列管高風險鄰里，及陽性處追蹤，確保防疫到位，且未來還要台南嚴防第三型登革病毒流行。

李眉蓁強調，目前高雄登革熱確診人數達359例，有可能是從台南傳播而來。2015年台南登革熱疫情長達6個月失控，造成2萬2760例登革熱病例，112人死亡，疫情確診病例及死亡人數為該市歷年之最，監察院針對時任台南市市長賴清德、副市長顏純左及衛生局局長林聖哲等人，督導防疫系統失靈，致登革熱疫情一發不可收拾，且疑似死亡案例驟增，涉有失職曾提出糾正。

李眉蓁說，當時高雄也曾爆發大流行，確診人數將近兩萬例，造成人心慌亂。而近期傳出高雄消毒劑量超標30倍的危險行為更是引起民眾恐慌，不僅對環境造成汙染，更對家兒幼兒與寵物健康造成威脅。因此她呼籲，除有策略性的防治工作外，也應建立跨縣市的合作機制，以有效扼殺蚊媒，防治疫情。