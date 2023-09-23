明揚國際發生大火 產險業承保三商業保險 保額15億餘元

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明揚國際22日大火傷亡慘重，產險業者共承保該公司有三種商業保險，分別是商業火險、公共意外責任險、雇主意外責任險等，此次保額分別是15.3億元、1000萬元及1500萬元，其中商業火險由6家產險共保，至於公共意外責任險及雇主意外責任險則由旺旺友聯產險承保。

屏東科技園區高爾夫球用具代工龍頭廠─明揚國際科技22日發生生爆炸及大火，已傳出多人死傷，並且仍有人待救援的重大災害。據產險業者表示，明揚國際科技的商業火險有多家產險公司共保，並由富邦產險主辦，承保比重逾6成二，另外還有5家產險共保，分別是泰安產13％、旺旺友聯產10％、臺產5％、華南產險5％、兆豐保5％等。

據產險業者表示，明揚國際投保商業火險的總保險約15.298億元，包括建物3.93億元、機器設備6.86億元以及貨物約4.51億元。除了建物、機器設備以及貨物之外，明揚國際還有投保公共意外責任險、雇主意外責任險等，均由旺旺友聯產險承保。其中公共意外責任險單一事故總額只有1000萬元，雇主意外責任險單一事故體傷總額為1500萬元。

產險業者表示，雖然由六家產險承保明揚國際相關商業火險，但各家公司也有依自身風險胃納再轉再保險公司，因此，各產險實際理賠金額應會再低於承保的額度。

另外，明台產險承作112年度全國消防機關自費型員工團體意外險，保障內容有二種分別是300萬元及400萬元，但是否進入啟動理賠，明台產險表示，主要仍要視消防人員是否有投保該團體險以及保額。目前清查情況是在死亡名單中，有2人是保戶；受傷名單中，5人為保戶。但因保單人員眾多，正逐一查詢中，陸續還會再有更新。