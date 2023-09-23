美國晶片法案收緊管制 台積電在這國擴產升級無望

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【旺得富理財網 王順泉】美國商務部週五發布實施晶片法案國家安全保護措施的最終規則，獲得資金補助的企業，不得在中國大幅提高產量或擴大生產設施。專家表示，台積電未來在中國將難以建置新廠或升級製程，韓國三星與SK海力士，同樣也面臨選邊站壓力，這項限令將促使國際半導體廠在中國投資縮手，甚至撤出中國，未來中國半導體產業發展只能仰賴本土業者與政府補貼。

外媒報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示：「美國晶片計畫（Chips for America）從根本上來說是國家安全倡議，這些措施將有助於確保接受美國政府資金的公司不會損害我國的安全。」

中央社引述台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真的看法，她表示，美國為全球半導體供應龍頭，與中國在軍事、政治、科技爭霸之際，美國晶片法案的限制規定較歐盟和日本嚴格，對於獲補助的廠商在中國投資先進製程進行管制。

劉佩真指出，台積電有66%的客戶高度集中在美國，加上兩岸情勢緊繃，台積電未來在中國應難以建置新廠或升級製程，台積電2021年決定斥資28.87億美元擴增南京廠28奈米產能，預料可能成為台積電在中國最後的大筆投資。

她認為，韓國廠商三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）同樣將面臨在美中兩強間選邊站的壓力，兩廠勢將思考處置中國廠，可能轉售或轉為生產功率半導體。

此外，台積電今年已兩度下修財測目標，騰旭公司投資長程正樺表示，PC庫存修正已告一段落，手機產業有新品效應，台積電應該不會3度下修今年財測，目前半導體景氣已接近谷底，看好明年半導體市場將回溫。

程正樺指出，今年是半導體產業景氣不好的一年，4、5月開始有落底跡象，5月後看到市場陸續上修今年獲利，主要因為人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）改變半導體趨勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。