蔡英文：提供殉職人員最即時幫助 儘速助地方復原

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屏東科技產業園區昨（22）日晚間發生重大火警事故。總統蔡英文今（23）日上午趕赴屏東，至事故現場前進指揮所了解救災情形，隨後前往心燈生命禮儀館慰問殉職消防人員家屬，並至屏東榮民總醫院探視傷者。

蔡英文表示，針對這起事件，內政部已經在做各項調查，希望盡速召開災害事故調查會、啟動事故調查程序，釐清事故發生原因。衛福部將持續協助傷者的即時醫療及後續照護，她也請相關單位提供殉職同仁家屬最即時的幫助。總統強調，中央會協助地方盡速完成復原，讓大家恢復正常生活。

蔡英文一抵達屏東後，首先至事故現場前進指揮所，在聽取屏東縣政府消防局簡報，及了解事故發生的現場情況與目前救援進度後表示，昨天晚上在第一時間，屏東及高雄兩個地方都投入救災，在中央的內政部林右昌部長及消防署蕭煥章署長也都緊急南下，協助周春米縣長處理此次火警事件。持續投入救援行動的屏東縣政府、消防局及支援的高雄市政府同仁，都非常辛苦。總統也表示，看到同仁們整個晚上都在救援，十分疲憊，她要向大家說「真的辛苦了，也請同仁注重自身安全」。

她強調，對於傷者的即時醫療及後續照護，衛福部將持續地協助。而針對這次事件，內政部已在進行各項調查，希望能夠盡速召開災害事故調查會、啟動事故調查程序，釐清事故發生的原因。

蔡英文提到，對於救災殉職的消防同仁，除了向家屬表達哀悼及慰問之意，也要請相關單位提供家屬們最即時的幫助。

她說，這次的救援難度很高，她要感謝這次輪番上陣、連夜投入救災的警消及醫護人員，經過一夜的執勤，很多同仁累了就席地而睡。為了守護人民的生命安全，大家都辛苦了。

蔡英文強調，整起事件，中央會協助地方盡速完成復原，讓大家恢復正常生活。隨後，總統前往心燈生命禮儀館，向不幸殉職的消防同仁致哀並慰問家屬，也至屏東榮民總醫院探視受傷消防人員。