新北地籍圖重測成果公告 線上查詢資訊更快速

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2023年鶯歌區大湖段大竹圍小段、大湖段圳子頭坑小段、大湖段崁腳小段等3地段(重測後為東湖段及中湖段等2地段)地籍圖重測成果已辦理完竣，將自今年9月27日起至10月27日止於樹林地政事務所辦理重測成果公告閱覽事宜，重測成果資訊亦公開於內政部國土測繪中心「重測便民服務查詢系統」提供網路查詢。

樹林地政事務所表示，相關重測結果通知書將於9月23日起陸續寄發，如對內容有疑問，土地所有權人可於公告期間攜帶國民身分證到該所公告場閱覽。另外對於前往公告場路途遙遠、交通不便之土地所有權人，亦可直接掃描結果通知書上QR-code或由該所網站首頁連結至內政部國土測繪中心之「重測便民服務查詢系統」查詢重測公告結果資訊，請土地所有權人多加利用。

樹林地政事務所說明，土地所有權人如認為重測結果有錯誤，除了辦理地籍調查時未到場指界設立界標者外，得於公告期間內，向該所繳納複丈費，申請異議複丈；逾公告期間未申請複丈，或複丈結果無誤或錯誤經更正者，於公告期滿重測結果即為確定。

地政事務所將依法辦理土地標示變更登記，並通知權利人換領權利書狀，請土地所有權人注意自己的權益。另外土地所有權人如因事務繁忙，不克前往辦理換狀，尚毋須擔心，原權利書狀仍屬有效。