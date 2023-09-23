臺德科技協會搭建國際產業合作平台

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臺德科技協會（Carl Duisberg Association / Taiwan, CDAT）已於昨（22）日成功舉辦了第22屆第3次會員大會暨第9次理監事會議，臺德科技協會旨在促進臺灣與國際間的科技和投資合作。這次會議與聯誼活動集結了各界重要人物，活動特別邀請來自馬來西亞投資發展局台北辦事處處長 Ms. Azhana，以及德國在台協會代表 Mr. Dr. Jörg Wolfram Polster，她們分別分享有關產業投資的寶貴經驗，探討如何進一步促進臺馬和臺德科技合作的潛力。還有，邀請數位發展部數位產業署署長呂正華與大家分享署的工作重點及數位產業的未來發展方向。此外，本次活動還有多位產官學重量級人士參加，包括：德國經濟辦事處 Mr. Christoph Lory、國家太空中心副主任 郭添全、明新科大半導體學院院長張合、台灣Bosch副總裁Mr. Klaus Linnenbrock、全友科技董事長吳金來、流亞科技董事長陳暐仁、國紡企業總經理戴宏怡、達德能源董事長曾葳葳、君國天下董事長魏榮宗、冷凍空調公會理事長 段春雷等人。

這次會議為臺灣的科技與產業發展提供了一個寶貴的機會，讓臺灣的科技企業與國際投資者能夠交流意見，建立更緊密的合作關係。Ms. Azhana處長分享了馬來西亞在投資領域的成功案例，強調了台灣作為投資目的地的潛力。

Mr. Dr. Jörg Wolfram Polster代表德國在台協會分享了德國企業對臺灣市場的投資興趣，並討論了兩國之間的產業合作機會。他強調了臺灣在高科技領域的卓越表現以及兩國合作的重要性。

數位發展部數位產業署署長呂正華則重點分享了數位產業的發展工作，包括數位轉型、人才培育和國際合作等方面的策略。他強調了臺灣在數位領域的競爭優勢，並呼籲業界和政府合作，共同推動數位產業的發展。

臺德科技協會理事長 丁振卿 教授表示：這次的會議為我們提供了一個難得的機會，能夠與國際合作夥伴共同探討科技和投資領域的最新趨勢。我們相信，這些寶貴的交流將有助於推動臺灣的科技產業取得更大的成功。

臺德科技協會一直致力於成為臺灣與德國科技產業之間的合作橋樑，進一步擴展更多國家與臺灣的國際產業合作。我們希望這次的會員大會和理監事會議能夠激發更多的創新思維，加強跨國合作，並促進臺灣與德國及更多國家在科技領域的交流。臺德科技協會將繼續致力於促進國際科技合作，並為臺灣的科技企業提供更多機會，以擴展其全球業務。