頭份市公所祭孔儀典今提早登場 學生敬獻6禮以尊師重道

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928教師節即將到來，頭份市公所為了宣揚尊師重道傳統美德，每年都會在頭份市義民廟舉行祭孔大典，今年祭孔大典提早在23日上午舉行，頭份市長羅雪珠等代表向至聖先師獻上最敬禮，幼兒園小朋友並向師長致獻6禮來表達對老師的最高敬意，市公所準備了智慧糕和壽桃送給小朋友們健康長智慧。

頭份市公所每年教師節都會舉行祭孔儀式，是國內少數仍然維持傳統尊師重道觀念的鄉鎮市公所，今年的祭孔儀式為了避開中秋節連假，因此提早於23日上午在頭份義民廟舉行。

今年的祭拜儀式，除了祭拜大成至聖先師外，市公所及市代會並致贈校長、頭份市各學校及幼兒園教師，每人3百元的教師節禮券，會中並邀請上興社區發展協會新樂軒北管班客家八音演奏、頭份國小國樂團表演、瑪奇兒及欣欣幼兒園的精采表演，還有敬師獻禮、分享壽桃及智慧糕等活動，市公所以傳統三獻古禮舉辦敬師大典，氣氛莊嚴隆重。

今年敬師獻禮活動，特別安排頭份國小家長會長鍾雪鈴，代表全體學生與家長，獻上白米（資糧）、臘肉（束脩）和尺規（校規），感謝老師對子女的教導，並由頭份國小校長徐禮安代表全體教師受禮。

拜師禮活動則由瑪奇兒及欣欣幼兒園學生獻上拜師6禮，包括束脩─代表敬師反哺、芹菜─代表勤奮學習、蓮子─代表苦心教導、紅棗─代表早早高中、桂圓─代表福祿圓滿、紅豆─代表鴻圖大展，幼兒園小朋友並呈上「拜師帖」表達師尊師重道之意。

頭份市長羅雪珠表示，紀念孔子既為提倡尊師重道的風氣，也為發揚聖人有教無類、因材施教的教育理念，表彰尊師重道及「十年樹木，百年樹人」的教育精神，並藉著敬師獻禮、拜師禮儀式，以感謝校長、教師默默的付出和辛勞，認真教育下一代，讓頭份優秀子弟在各領域都有卓越表現。