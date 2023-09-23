產業鏈庫存調整時間延長 8月工業生產15連黑

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經濟部23日公布最新工業生產統計。8月工業生產減少10.53％、製造業生產指數90.74，年減10.70％。經濟部表示，因全球經濟復甦步調遲緩，終端市場需求持續疲軟，產業鏈庫存調整時間延長，讓工業生產與製造業生產指數，雙雙出現15連黑。

資訊電子產業方面，因消費性電子產品市場需求疲弱，半導體供應鏈 持續調整庫存，致電子零組件業年減16.78％，惟大尺寸面板因應年底 旺季備貨需求而增產，抵銷部分減幅;電腦電子產品及光學製品業則受惠雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用擴展，生產指數創歷年單月新高，年增2.83％。

傳統產業中，因全球景氣展望不佳，終端需求仍顯遲滯，廠商設備投 資縮減，致機械設備業年減16.65％、化學材料及肥料業年減本金屬業因業者因應下月產線歲修而增產，微幅年增0.78％；汽車及其 零件業年增1.30％，主因業者積極促銷，部分新車款買氣熱絡，加上電 動大型客車受惠政府推動電動大客車示範計畫而增產所致。

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用持續擴展， 以及國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國大陸十一假期前備貨 需求挹注，可望維繫國內製造業生產動能，惟全球通膨及升息壓力仍 在，加上俄烏戰爭、美中科技爭端等不確定因素持續干擾，恐抑制我 國製造業成長力道，需密切關注並審慎因應。