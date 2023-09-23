屏東大火16人還在加護病房 醫師曝燒燙傷1周內治療關鍵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

屏東高爾夫球代工廠22日發生起火爆炸，造成百餘人送醫，目前尚有16人在加護病房救治中，其中不乏燒燙傷患者。醫師表示，燒燙傷後最迫切的治療大約落在1周內，需先清創治療，並使用暫時性敷料，接著是植皮手術；除了人工敷料外，國內在八仙塵爆後已成立「台灣國家皮庫」，可提供屍皮敷料供使用。

屏東加工出口區明揚國際科技公司廠房昨（22）傍晚發生重大火警，衛福部次長王必勝南下至各醫院了解傷者的傷勢及治療狀況，他表示，有部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大，目前統計共102人就醫，尚有16人在加護病房救治中。

台灣整形外科醫學會副秘書長、基隆長庚醫院整形外科主任蔡嘉軒說明，二度燒傷或三度燒傷佔體表面積40％以上，即屬於嚴重燒燙傷，通常第1到2天需要大量輸液治療，第3到5天進行第一次清創治療，第5到7天就會安排第一次植皮手術，通常需要3到5次植皮，視皮膚受創面積而定。

清創治療是將壞死的組織移除，蔡嘉軒說，由於表層皮膚都拿掉了，底下的組織露出來，因此需要蓋上敷料，作為保護隔離層，防止細菌入侵和水分蒸發，需特別注意預防感染，恐引發敗血症，有致命風險。

王必勝提到，有一些再生醫療單位主動聯繫，希望無償提供相關治療，協助燒燙傷患者後續重建。蔡嘉軒說明，除了人工合成敷料之外，現在也有一些膠原蛋白類的人工敷料，另外，國內八仙塵爆發生後，衛福部已委託三軍總醫院成立「台灣國家皮庫」，可提供屍皮敷料。

至於植皮治療，蔡嘉軒表示，通常會取頭皮或大腿部位的皮膚，但如果這些部位受到創傷，以過去八仙塵爆的經驗，也可以取背部皮膚；現在已有很多擴皮技術，可將取下的皮膚擴大2到6倍，整形外科醫師會依個人情況評估擴大面積。