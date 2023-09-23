批發業營業額連10黑 零售與餐飲再寫最強8月

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部23日公布8月批發、零售及餐飲業營業額統計。受到全球經濟影響，批發業8月營業額年減5％、寫下連續10個月負成長；零售業營業額為3,736億元，再創歷年同月新高，年增4.3％，連續24個月正成長；餐飲業8月營業額898億元，為歷年同月新高，年增14.3％、不僅是連續16個月正成長，更是歷年同月次高年增幅度。

批發業8月營業額為9,861億元，年減5.0％，主因通膨及升息壓力持續影響全球經濟，客戶拉貨力道仍趨保守，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減8.1％、14.5％及8.4％；汽機車批發業受惠新車供應量能提升，加以民俗月落點差異，通路下單量增加，年增10.2％。綜計1至8月營業額為7兆5,800億元，年減10.5％。

零售業8月營業額為3,736億元，年增4.3％，主因疫後民眾消費動能回升，夏季出遊以及中元節等節慶商機挹注，致其他綜合商品零售業、超級市場、便利商店、百貨公司、布疋及服飾品零售業分別年增28.9％、10.7％、6.4％、6.4％及4.8％；汽機車零售業受惠新式車款熱銷以及車商促銷活動挹注，營業額年增4.9％；食品飲料及菸草零售業則因今年中秋節較上年延後，相關餅盒、肉品等採買高峰遞延至9月，致年減4.7％。綜計1至8月營業額為2兆9,788億元，創歷年同期新高，年增7.9％。

餐飲業8月營業額898億元，年增14.3％，其中餐館業年增15.1％，主因受惠暑假旺季、父親節及七夕情人節聚餐商機，加上展店效應挹注所致；外燴及團膳承包業受惠旅運需求暢旺，航空餐需求擴增，年增56.9％。綜計1至8月營業額為6,836億元，創歷年同期新高，年增23.5％。