東北祕境自在玩樂台灣虎航開賣桃園 秋田新航線

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日本本州島的東北地區，向來以四季分明的祕境絕景為大眾所熟知。繼開航仙台、花卷及新潟航線後，台灣虎航昨(22)日宣布將於2023年12月10日開航桃園-秋田航線，提供民眾玩樂東北地區更多元的路線搭配選擇外，也是再拓展飛航日本的飛航版圖。

提到日本秋田，一年四季各有特色魅力，其實對許多台灣人來說並不陌生，馬上就可以聯想到模樣討喜可愛的秋田犬、美味香Q的秋田米、秋田美酒等，還有祕境溫泉百選之一的「乳頭溫泉鄉」，更是被溫泉愛好者喻為是一生一定要去泡一次的祕境溫泉。

桃園-秋田航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT256，每週四上午08:30及週日上午09:00自桃園機場起飛；回程航班編號IT257，每週四下午14:10及週日下午14:40自秋田機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2023年9月23日上午10:00起至2023年9月24日晚間23:59推出單程未稅NT$2,699起的開賣促銷價，搭乘日期為2023年12月10日起至2024年3月30日止；更多相關開賣訊息請詳見活動網頁。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁，並關注台灣虎航官方IG帳號，以獲得第一手的消息。