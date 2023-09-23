屏東大學與仁寶電腦共建「量子運算中心」 促進技術應用培育人才

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國立屏東大學位於台灣國境之南，近年來學校積極轉型，結合最新趨勢，包括資訊學院的電腦科學與人工智慧學系、智慧機器人學系，以及管理學院成立的大數據中心。

仁寶電腦和屏東大學能夠共同推動量子運算技術的研究和應用，培育未來相關產業所需的專業人才，以滿足台灣和全球市場的需求。屏東大學與仁寶電腦正式簽署合作備忘錄，此次合作將在屏大資訊學院的基礎上，共同設立「量子運算中心」。該中心將由仁寶電腦提供量子數位退火服務，以供屏大資訊學院的研究使用。同時，雙方將聯手在國際期刊上發表研究成果，以推動量子運算技術的研究和應用，並培育未來從事相關產業的專業人才。

仁寶電腦智慧型裝置事業群陳怡欽處長表示，仁寶電腦長期致力於普及電腦科技，量子電腦被認為是未來發展的關鍵領域，而屏大很早就開始投身量子運算技術的研究，這也是雙方合作的契機。屏大資訊學院歐家和院長指出，「退火」一詞原本來自煉鋼過程，用於提高金屬品質。這個概念在量子運算領域中引申為同時綜觀整個問題，以找到最佳解決方案，並大幅縮短運算時間。

屏大校長陳永森表示，仁寶電腦是全球知名的電腦設計暨製造廠商(ODM)，在推動台灣電腦產業發展中扮演著重要角色，使台灣在全球IT產業中位居重要地位，並感謝仁寶電腦與屏大攜手合作。屏大位於台灣國境之南，近年來學校積極轉型，結合最新趨勢，包括資訊學院的電腦科學與人工智慧學系、智慧機器人學系，以及管理學院成立的大數據中心。此外，學校與產業合作，共同使用實驗室，並以高度負責任的畢業生為自豪，其在職場的雇主滿意度達到96.55％。

量子運算技術是近年來發展迅猛的計算領域，擁有令人矚目的指數級運算速度優勢。這種技術在人工智慧、材料科學、藥物研發等多個領域都具有廣泛的應用潛力。在這些領域中，「量子退火系統」是一項重要的量子運算技術，其獨特的量子漲落特性使其能夠從眾多候選解中找到最佳解答，特別適用於解決供應鏈、金融商業服務、交通運輸等領域的組合最佳化問題。

仁寶電腦深刻認識到量子運算技術的發展趨勢，已積極投入相關技術人才的培養，建立強大的技術團隊和研發實力。此次與屏大的合作將由仁寶電腦提供量子數位退火服務，以支持屏大資訊學院的研究工作，並通過國際期刊發表合作成果，共同推進量子運算技術的研究和應用。在全球將量子技術視為戰略議題的背景下，仁寶電腦也成為台灣唯一的本地量子算力服務提供者。

國立屏東大學網址：https://www.nptu.edu.tw/

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