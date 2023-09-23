台灣6大豪奢新住宿推薦

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疫情結束後，旅遊業越來越興盛，走在台灣的街道也看到許多外國旅客，2023年全台開了許多間全新飯店，有老字號高雄漢來大飯店來台北開首間飯店、萬豪國際集團、洲際酒店集團旗下的英迪格等都有新點，不用出國就能體驗到高級享受。

台北漢來大飯店

漢來大飯店再也不只有高雄有了！台北漢來大飯店從計畫到開幕一直都是熱門話題，位在南港經貿園區，一旁就是南港展覽館，預計會有425間客房，房間內採智能設備，並同時具備「金鑰匙」、「英式管家」國際高級飯店的指標服務，餐廳方面，有大家最喜歡的海港自助餐廳、名人坊、餐酒館等，不只是能享受住宿體驗，還能滿足胃口。

八里福朋喜來登酒店

八里福朋喜來登酒店為萬豪國際集團旗下酒店品牌之一，於2023年3月底開幕，坐擁觀音山珍貴溫泉資源，客房皆有琥珀色黃金美人湯，窗外可遠眺漁人碼頭、關渡的美景，飯店5樓有設置戶外露天泳池，另一邊則是溫泉大眾池，搭配山河美景絕對是頂級享受。

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地址：新北市八里區觀海大道8號

宜蘭礁溪風華度假酒店

宜蘭礁溪風華度假酒店耗時6年斥資15億打造，酒店內的員工制服更請到台灣高級訂製品牌WANGLILING汪俐伶設計師操刀設計，從建築外到內都延續著相同理念，酒店內共有64間客房，不管是山景、海景房都配有私人陽台和半露天泡湯池，不需人擠人，可安靜細細品味個人空間，窗簾打開還能遠望龜山島。

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地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路100巷28號

阿里山英迪格酒店

阿里山英迪格酒店於2022年底試營運，並在2023年2月正式開幕！為了要在阿里山上蓋新酒店，經過許多單位的認證並使用綠建築的方式才完成，耗資將近20億，每間客房都選用Serta舒達床墊、配備小美犀智能管家與Harman Kardon Soundbar音響等，不用早起到阿里山觀景台，從房間陽台外就能看到雲海、日出、夕陽美景，最頂樓還有景觀泳池，可體驗在群山裡游泳的感覺。

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地址：嘉義縣番路鄉龍頭20號

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

力麗集團加盟美國溫德姆酒店後共同打造日月潭第一間五星級國際酒店「力麗溫德姆溫泉酒店」，共有203間溫泉客房，內有冷熱雙泉美人湯，可與親朋好友享受親密的相處時光，親子房還設有小帳篷，小朋友能有自己的私密空間，用餐選擇有2間分為創意粵菜料理的邵中餐廳和結合亞洲、歐陸的特色主題料理饗沐全日餐廳，酒店走路就到伊達邵商店街，便利性十足。

地址：南投縣魚池鄉中正路312號

煙波花蓮太魯閣山闊館

煙波集團今年1月在花蓮開第三棟飯店「太魯閣山闊館」，房間是以質樸的設計，打造充滿東方禪意的寧靜空間，喜歡美景的人更不能錯過，從客房到浴室窗戶都能看到太平洋絕美海景，為了讓大家身心靈得到放鬆，飯店還有晨間瑜珈、線香手作課、透明獨木舟體驗等，從心感受花蓮的美。

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地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6

作者／Bonnie Chang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。