明揚大爆炸舊廠全毀 明安持股52％將受波及

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明揚（8420）屏東廠22日發生大爆炸，舊廠全毀，所幸二期新廠未損，明年營收戰力將減約50％，營收財損至少15億元，由於工廠爆炸之前已經趕工的小白球成品，部份已運至外部的物流倉庫，因此，第四季營收受到衝擊的程度，可能會低於市場預估，不過，由於母公司明安（8938）持有明揚52.13％股權，營運也將受到波及。

明揚屏東廠22日傍晚火警、爆炸、延燒至23日，釀成消防人員和明揚員工6死98傷4失蹤的重大工安事件，除了行政院和地方首長表達關切與協助，蔡英文總統23日也南下勘災、慰問。

明揚董事長劉安晧23日表示，發生爆炸的工廠是位於屏東科技產業園區的舊廠，許多原料都置放於此，舊廠已因大火付之一炬，所幸，災難並未波及二期的新廠，明揚和母公司已啟動緊急應變措施，救人、慰問第一。

明揚代理發言人林肯毅是此次的罹難者之一，高爾夫球產業界對這位青壯之年的專業經理人的不幸遭遇，同感悲慟，特別是林肯毅在災難發生時，已經安全撤離，卻折返叫大家趕快逃命而喪失生命，劉安晧說，24日將率同仁前往林肯毅家中表達哀悼與慰問。

據了解，明揚2022年全年營收35.98億元，舊廠的營收占比從2022年的62％，降到2023年的50％左右，換句話說，舊廠付之一炬最多造成明揚全年營收35億元的一半損失，因為，主攻高階小白球的二期新廠，未受損壞，產能可逐步拉升到50％以上。

法人說，明揚營收受衝擊最大的明年和後年，因為，燒毀的舊廠最快也要1年半才有辦法重新整頓恢復生產，至於即將到來的第四季旺季營收，雖然也將受到衝擊，但，程度可能比市場預期來得小，因為，明揚這陣子為客戶趕工的新品訂單，多數的成品已運往設在外部的物流倉庫。

明揚母公司明安國際因持有明揚52.13％股權，明安的財務報表屬於合併財報，因此，未來明揚的營運狀況、以及相關的財務損失，也將反映到明安財報上。