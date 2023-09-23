台達電攜手海科館 打造亞洲首座「零碳」珊瑚保種中心

台達電子文教基金會與國立海洋科技博物館23日共同宣布啟用「潮境珊瑚保種中心」，預計3年復育超過1萬株瀕危珊瑚。台達並發揮「工業與樓宇自動化」專長，整合智慧養殖及環境管理，為珊瑚量身打造適宜生長且節能的溫室，珊瑚長成後再挑選耐熱種移植潮境保育區；另捐贈100％的再生電力供應珊瑚復育，打造亞洲首座「零碳」珊瑚保種中心。 台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華表示，全球氣候變遷加劇，聯合國的研究已指出，當地球均溫上升超過1.5度，全球將有70％至90％的珊瑚礁面臨滅絕危機，四分之一的海洋物種恐將失去棲地。台達基金會已於2021年起與海科館合作，正式投入珊瑚復育計畫。 鄭崇華強調，隨著潮境珊瑚保種中心成立，將持續深化與海科館及研究單位合作，並以台達自動化技術與設備量身打造，協助耐熱珊瑚研究，同時確保基因多樣性，讓台灣珊瑚在面對更加頻繁的海洋熱浪時，展現較佳的耐熱韌性。 海科館館長陳素芬表示，「潮境珊瑚保種中心」不僅是台灣首座結合海洋保護區的珊瑚保種基地，同時也是環境教育重要的場域，民眾可預約參觀，由海科館館員和台達志工擔任講師，認識珊瑚在海洋生態的重要性，並可以親身體驗種植珊瑚苗，一起守護海洋生物多樣性，為健康的大海盡一份力。 台達基金會副董事長郭珊珊表示，基隆是位於山海交界的美麗城市，也是專家眼中，當台灣周遭海域暖化後，珊瑚北移的「諾亞方舟」。本次除協助建置保種中心外，也與專家合作研究計畫，並與保育團體推廣擴大海洋教育。希望台達的投入，能喚起更多人重視珊瑚棲地的復育，共同成為「種珊瑚的人」。 潮境珊瑚保種中心位於基隆潮境海灣資源保育區旁，由台達基金會協助出資數千萬整建，投入包括高效珊瑚養殖系統、智能樓宇控制系統等，百坪基地可養殖約6000株珊瑚苗，結合水下珊瑚苗圃將可達10000株。透過台達的燈光控制，可讓珊瑚成長速度較一般環境增加40％，更能促進復育。

潮境保種中心另根據國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危及易受害珊瑚名冊，目標保存20種指標珊瑚物種，目前已有腎形盤珊瑚（Turbinaria reniformis）、星形棘杯珊瑚（Galaxea astreata）、繡球雀屏珊瑚（Pavona cactus）經分子生物鑑定為首批保存物種，並利用台達微米級電腦斷層掃描儀器（Micro CT），建立瀕危與易受害珊瑚的碳酸鈣骨骼資料庫。

基金會表示，將持續與海科館及保育團體展開教育推廣計畫，讓更多民眾可以藉由參與保種中心開設的珊瑚復育課程，就近認識珊瑚生態系對台灣海洋生態的重要性，即早調適地球暖化對台灣生態所造成的衝擊。