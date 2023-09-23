明揚國際爆炸案 屏東縣政府開設捐款專區

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明揚國際科技公司22日發生火災爆炸，釀成逾百人傷亡，衛福部次長王必勝今（23）說，可透過臨櫃匯款，或到屏東縣政府社會處網站線上捐款，並指定用於0922爆炸事件專款；至於健保是否代位求償，則須待結果出爐，確認是否為工安意外才可確定。

屏東科技產業園區明揚高爾夫球廠22日發生爆炸，導致逾百人傷亡，其中有3名消防員殉職、1人失聯，王必勝說，行政院長陳建仁已同意，有關「0922爆炸事件」專案捐款，民眾可透過屏東縣社會救助金專戶捐款。

屏東縣政府表示，0922火災爆炸災害案，考量罹難者的遺屬丶傷者及其家庭，均受到極大的身心創傷與生活衝擊，為回應民眾愛心捐款以協助傷患後續醫療、生活及提供罹難者家屬的經濟支持，故提供捐款管道，接受民眾捐款。本專案所收的捐款，將全數用於「0922火災爆炸災害指定捐助警消人員」和「0922火災爆炸災害捐款」，不會與其他指定專案併用。

外界也關注是否啟動代位求償，健保署副署長李丞華說，目前以全力救治傷患為最高目標，談代位求償還太早，後續將由法律諮詢小組協助認定，釐清是否屬於公安意外。根據《健保法》規定，發生公共安全事故時，健保署提供傷患給付後，可向負有責任的第三者行使「代位求償」。

專戶相關捐款資訊如下：

（一）臨櫃匯款：

銀行：台灣銀行屏東分行

帳號：017000000000

戶名：屏東縣縣庫存款戶

請於備註（附言）註明「0922火災爆炸事件捐款」或「0922火災爆炸事件捐助警消人員」

（二）線上捐款：請至以下連結點選「0922火災爆炸事件捐款」或「0922火災爆炸事件指定捐助警消人員」專案頁面即可操作

信用卡捐款、超商捐款、各銀行或郵局實體自動櫃員機或全國繳費網捐款方式則有以下3種。

（一）信用卡捐款：請至本專戶捐款系統首頁，點選「我要捐款」後，依序填寫捐款人個人資料和捐款方式，填妥後按下「確認送出」，再填寫信用卡資訊，選擇「確認付款」即完成信用卡線上捐款。

（二）超商捐款：請至本專戶捐款系統首頁，點選「我要捐款」後，依序填寫捐款人個人資料和捐款方式，填妥後按下「確認送出」，列印出「超商條碼繳費單」，持繳費單至各便利商店（7-11、全家、萊爾富、OK）繳費。

（三）銀行或郵局實體自動櫃員機捐款：請至本專戶捐款系統首頁，點選「我要捐款」後，依序填寫捐款人個人資料和捐款方式，填妥後按下「確認送出」，列印出「銀行虛擬帳號繳費單」，按繳費單上操作步驟至各銀行或郵局實體自動櫃員機或全國繳費網進行捐款。