桃園鐵路地下化南延增百億經費 地方籲鄭文燦「將功贖罪」全負擔

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桃園鐵路地下化規畫平鎮南端引道出土案引發地方爭議，終點往南延伸1.2公里約需增加115億元經費，民代大罵前桃園市長、行政院副院長鄭文燦做出錯誤決定，直呼要鄭文燦百分百負責南延費用。捷工局預判中央將比照桃地計畫分攤比例，採中央75％、地方25％分擔，桃園需負擔約28億元，坦言若爭取由中央全額負擔，雙方恐無法達成共識。

桃地計畫起點為新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，全長約17.95公里，計畫總經費約1047億元，除了既有的桃園、內壢及中壢車站，將增設鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮等5座通勤車站。捷工局長劉慶豐說明，鐵道局多次反映計畫南端平鎮段列車自隧道出土後馬上會面臨延平路平交道，反應時間過短，且列車駛出引道時的眩光對司機員緊急狀況應變反應將是很大的挑戰，有行車安全的疑慮。

劉慶豐表示，加上新光路平交道因受出土段引道側牆影響，自施工階段起必須永久封閉，屆時新光路南北通行將因此阻斷，就營運、 工程、需求及程序面等進行可行性評估，7月6日函請交通部以修正計畫方式，將桃地計畫出土段南延移設於埔心陸橋至台66線間，中央在8月23日宣布桃園鐵路地下化南移過台66線出土。

市議員舒翠玲痛批，鄭文燦無視鐵道局、在地民代反對，選擇在台66線前出土，對平鎮最不好的方案，根本是為了反對而反對，鄭文燦把爛攤子丟包給下任市府團隊，呼籲他需要為自己的錯誤決策負起責任，直呼「請行政院鄭副院長百分之百負擔南延的經費」將功贖罪。

市議員陳韋曄也說，桃地計畫4年前在綜合規畫階段就有考慮要要南延，但鄭文燦便宜行事、不願去做，導致地方鄉親反彈、抗議，明明當初就能執行的方案卻現在才來補救，這對平鎮鄉親相當不公平，現在又要多增加115億元經費，要求中央全額買單。他還點出，新光路平交道在施工期將封閉約9個月，要求市府儘早準備因應方案，避免交通阻斷壅塞。

劉慶豐回應，尊重當時的決策，由於南延方案屬於桃地計畫的修正，115億元的經費預判中央將比照桃地計畫分攤比例，將採中央分攤75％、地方負擔25％的方式分擔，地方約需負擔28億元，如若全力爭取由中央買單恐無法達成共識，桃園市2024年尚未編列南延方案所增加的經費，將先與中央協商確定經費分攤比例後，再依工程進度及年度需求核實編列相關經費。

劉慶豐也承諾，新光路平交道是地方民眾賴以通行的道路，桃地計畫過台66線後出土雖然可避免新光路永久中斷，但施工期間仍會需要暫時封閉，目前已與相關單位達成共識，未來在施工及交維計畫中將會提出替代臨時平交道，減輕施工期間暫時封閉新光路平交道的交通衝擊。