《鋼鐵股》東鋼營運續揚 外資空軍縮手

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【時報記者葉時安台北報導】東和鋼鐵(2006)以建築用鋼筋、型鋼等鋼材為主要業務，上半年鋼筋接單量年成長31%，H型鋼接單量年減10%，整體接單量年成長15%；然鋼價不振，上半年營收年減6.3%。評估鋼筋需求成長、東和鋼鐵長期布局再生能源，今明年營運有望持續上揚。本土法人，將投資建議為「買進」，目標價83元。

外資連三日賣超，但賣超力道逐步縮小，東鋼股價穩居高檔，7月以來漲幅達13.05%，相對優於鋼鐵族群。

東和鋼鐵受上半年鋼價不振影響，上半年累計營收294.4億元，年減6.3%；毛利率14.0%與去年同期相當；營利率9.7%；稅後純益22.3億元，年減15.2%，稅後EPS為3.04元。東鋼8月份營收53.59億元，月增12.33%，年增6.56%；1-8月累計營收395.84億元，年減3.94%，營收年減幅度逐月收斂。

鋼筋為東和鋼鐵最主要產品，國內市占率約17.6%，2022年營收占比54%，以長單為主、毛利長期趨穩，目前在手訂單已至明年1-2月；依建築執照總樓地板面積預估，2023年台灣鋼筋年需求估計達6.61百萬噸，需求為近年來新高，年成長6.3%。

東鋼自2022年取得大業廠後，已於2023年初投入生產，鋼筋年產能自每年150萬噸提升至每年185萬噸，並同步提升生產效率；受越南房地產危機導致鋼市不振，越南廠軋鋼年產能60萬噸，2022年生產23萬噸、銷售25.4萬噸，因此大業廠使用越南廠生產之小鋼胚運至台灣進行軋鋼。

展望後市，考量2023年鋼筋、型鋼銷售情況以及鋼價走向，法人預估，2023年營收、營業利益、稅後純益年增個位數，年度EPS可望優於去年。而明年，考量2024年全球景氣及鋼市走向，營運可望持續成長，獲利成長幅度擴大。