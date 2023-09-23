《基金》台股ETF 00888成分股異動 9檔入列、剔除群創

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【時報記者任珮云台北報導】受益人數達9.8萬人的永豐台灣ESG ETF(00888)，其追蹤指數「富時台灣ESG優質指數」9月進行指數半年度調整，本次調整新增9檔，同時剔除9檔個股。

永豐台灣ESG ETF(00888)經理人張怡琳表示，富時台灣ESG優質指數是依據富時指數公司編製原則，透過富時評鑑系統的ESG評分，以及殖利率作為加權等條件，最終篩選出「ESG評分高、殖利率佳」的優質企業。

張怡琳指出，本次新增台達電(2308)、宏碁(2353)、華碩(2357)、宏達電(2498)、元太(8069)等9檔個股，刪除的成分股包含群創(3481)、台塑(1301)、玉山金(2884)、台塑化(6505)、長榮(2603)等9檔個股，其中台達電、華碩、元太因ESG分數提升被新增納入指數成分股；而群創、玉山金則因殖利率過低而遭剔除，目前指數主要權值持股仍然為台積電(2330)與聯電(2303)佔大宗。

而近期市場熱議，部分ETF配息動用收益平準金的比例過高，引發投資人質疑。

張怡琳表示，收益平準金的本意是避免投資人大量申購而稀釋原有配息率，00888為滿足投資人穩定領息的需求，於去年納入「收益平準金機制」，納入平準金機制後除了每季皆穩定配發0.208元，而從永豐投信所揭露的配息組成資料中也顯示，平均86.5%的配息來源為股利，提供投資人相對可靠的配息來源。