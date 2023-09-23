台師大美術館全面開放 展出49名台灣美術院士作品

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【中央社記者陳至中台北23日電】台灣師範大學美術館今天正式開放，同時開啟3檔展覽，包括展出49名台灣美術院院士的風貌多元的作品，開放修復展則讓民眾可親眼看到長達5公尺畫作的修復過程。

台師大美術館今天舉辦啟用典禮，許多藝文界重要人士與會。今天起1到3樓為「百年再啟：2023年台灣美術院院士大展」，4樓為「開放修復展」與「典藏精選展」。

台師大校長吳正己表示，美術館的成立，讓台師大百年來累積的文化專業有一個棲所，5、6樓可以上課，在美術館中耳濡目染，給學生更優質的學習和創造力資源。他也提到師大近年在高教深耕計畫、雙語大學計畫中，持續增取到經費，未來也將設立產業學院，透過產官學界的合作，台師大將脫胎換骨。

出席啟用典禮的國立故宮博物院副院長余佩瑾表示，她曾在台師大藝術史所教書，對學生探索作品的熱忱，留下深刻印象，尤其是學生第一次見到文物欣喜的表情，到現在還可浮現眼前。她也因此更加確認，認識作品是學習必備的過程，期許師大陸續展出收藏的藝術家作品，讓民眾認識當代藝術的魅力。

美術館籌備處主任白適銘期許台灣美術院院士大展，為台師大美術館帶來一聲「轟雷巨響」，也希望未來有更多藝術家捐贈作品，充實館藏。他並希望美術館不僅擁有展演空間，同時也是校園學習空間的一環，讓學習場域與策展空間產生全新的連結。

台灣美術院院長江明賢表示，台師大美術館小而精、小而美，期許未來成為世界研究台灣美術史的一個重要地點，周遭社區陸續有許多畫廊、古董店、藝術雜誌進駐，形成藝術聚落。他也幽默地說，校友作品可能一捐就是數百張，要趕快擴大館藏空間。

台師大美術館目前開放的3檔展覽，展出到11月4日，每週二到六開放免費參觀。