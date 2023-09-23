《其他電》鴻海辦#MeToo教育培訓 響應SDGs落實性平

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)積極落實性別友善職場環境，深化同仁性別平等觀念意識，日前舉辦#Me Too教育培訓課程，邀請外部律師授課，吸引逾600名同仁報名。鴻海每個月開辦多堂管理、通識、專業類內部課程，讓同仁有多元學習選擇，以提升自我本質學能，建立永續經營量能。

此次舉行的「Me too浪潮下性平三法之介紹與案例研析」教育培訓課，屬於「勞權教育」系列課程之一，採用線上舉行，邀請寰瀛法律事務所主持律師李立普、合夥律師何宗霖雙講師共同主持，透過分享新聞報導案例融入法律條文見解，淺顯易懂方式獲得不少正面迴響。

李立普介紹近期#MeToo浪潮相關法律概念，包括性平三法適用範圍、最新修法內容。他強調，很多人遇到性騷擾不知該怎麼辦、如何求助，透過新聞媒體報導案例，能以最快方式吸收了解此類硬冷議題。此次發現有許多海外鴻海員工連線參加，參與程度超乎想像。

曾任桃園地院法官的何宗霖有處理勞資爭議的豐富經驗，此次介紹包括避免性別在內的就業歧視、職場性騷擾類型、公司接獲申訴時應如何處理。他表示，企業平時就應該為員工舉辦性別平等相關課程，培養員工正確觀念，也明確表達公司對職場性騷擾「零容忍」態度。

鴻海人資長夏國安表示，集團透過一系列勞權教育培訓，不斷強化性別多元觀念，此類課程也同步開放給部分子公司、關聯企業同仁報名，希望性別平等概念能傳達給更多員工及利害關係人，強調集團的性別平等不會停留在口號上，而是更積極實踐在職場環境中。

鴻海積極落實聯合國永續發展目標（SDGs5），實現性別平等，並賦予婦女權力，堅持合法公平、平等自願的原則。在公司制度層面，設有「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」。

在聆聽員工心聲方面，提供員工多元意見反映或申訴渠道、員工協助方案（EAP）、健康與法律諮詢等外部資源。觀念教育部分，以本次Me Too勞權教育課程為例，透過公司定期的內部線上教育平台和內部培訓講座，推動性別平等和多元融合意識提升。

鴻海透過多元措施落實性別平等，以「好，還要更好」思維持續提供員工最新法律知識，並持續檢視完善公司日常營運。在提供招募任用、員工獎酬、績效評核與晉升等機會時，鴻海秉持公等公平精神，不將「性別」列為考量因素或衡量標準。